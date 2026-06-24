Begoña Gómez entrega al juez Peinado su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha acudido a entregar este miércoles su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla después de que el juez Juan Carlos Peinado se lo haya impuesto. Peinado acusa a Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Junto a la retirada del pasaporte, Peinado también le ha impuesto a Gómez la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.

Como en anteriores ocasiones, su entrada a los juzgados la ha hecho por el garaje, tal y como ha autorizado la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, a petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno y al considerar que hay un "posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez".

La defensa de Gómez ha interpuesto un recurso para que no tenga que entregarlo, pero por el momento está sin resolver. El magistrado Peinado justificó esta decisión, entre otros motivos, porque aseguró que la escolta de Policía Nacional podía ayudarla a huir a la mujer del presidente. Una afirmación que ha levantado fuertes críticas de Gobierno, de sindicatos policiales e incluso entre la judicatura.

Peinado aseguró que su escolta podía ayudarla a huir En su auto, Peinado consideró que sí existe riesgo de fuga, asegurando que "no cabe duda" de que "esos agentes", en alusión a los escoltas que custodian a Gómez, "en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia". "Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", añadió el juez instructor. ““ Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto de Peinado por esos comentarios.