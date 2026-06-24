Begoña Gómez entrega al juez Peinado su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla
- La citación se produce el mismo día que Sánchez ha comparecido en el Congreso y se ha referido a este caso
- La defensa de Gómez interpuso un recurso negando que hubiese "riesgo de fuga" tal y como aseguraba Peinado
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha acudido a entregar este miércoles su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla después de que el juez Juan Carlos Peinado se lo haya impuesto. Peinado acusa a Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Junto a la retirada del pasaporte, Peinado también le ha impuesto a Gómez la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.
Como en anteriores ocasiones, su entrada a los juzgados la ha hecho por el garaje, tal y como ha autorizado la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, a petición del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno y al considerar que hay un "posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez".
La defensa de Gómez ha interpuesto un recurso para que no tenga que entregarlo, pero por el momento está sin resolver. El magistrado Peinado justificó esta decisión, entre otros motivos, porque aseguró que la escolta de Policía Nacional podía ayudarla a huir a la mujer del presidente. Una afirmación que ha levantado fuertes críticas de Gobierno, de sindicatos policiales e incluso entre la judicatura.
Peinado aseguró que su escolta podía ayudarla a huir
En su auto, Peinado consideró que sí existe riesgo de fuga, asegurando que "no cabe duda" de que "esos agentes", en alusión a los escoltas que custodian a Gómez, "en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", añadió el juez instructor.
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto de Peinado por esos comentarios.
Sánchez, sobre la decisión de Peinado: "Sobrepasa el límite de lo razonable"
La entrega del pasaporte de Gómez se ha producido el mismo día que el presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso de los Diputados por los casos judiciales que rodean al Ejecutivo y su entorno personal. Y Sánchez ha tenido palabras para Peinado, sin nombrarlo directamente. El presidente ha asegurado que son "medidas cautelares que sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía y a miles de servidores públicos que cumplen con su deber de forma ejemplar".
"Para mí no es fácil hablar de ellos, porque afectan a personas que quiero y porque sé, sin el más mínimo grado de duda, que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo", ha señalado. En ese instante, Sánchez ha trasladado su confianza a la Justicia, "a pesar de que haya actuaciones que evidentemente cuesta mucho compartir y comprender. La inmensa mayoría hacen un trabajo modélico, ejemplar y objetivo. Pido a la Justicia que sea justa", ha zanjado.
"Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño. Un daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación", ha resumido Sánchez.