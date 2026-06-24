Sánchez niega financiación ilegal en el PSOE y acusa al PP y Vox de "crear una sensación de corrupción generalizada"

Tras la noche más corta del año, en la que gran parte de España quema en las hogueras de San Juan los deseos para que se cumpla lo que está por venir y desechar lo negativo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que rodean al PSOE. Quizás con la esperanza de dejar atrás lo malo y no quemarse en la hoguera metafórica que tenñia que saltar en un día que se presumía complicado para el Ejecutivo.

Un mal trago especialmente después de que esta semana Sánchez haya recibido uno de sus golpes más duros a nivel judicial con la sentencia este pasado lunes al que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, y una semana después de que el expresidente Zapatero se sentase imputado en la Audiencia Nacional. "No somos infalibles", ha reconocido al respecto, pero avisa: "Por eso limpiamos lo que haga que limpiar", ha lanzado en un discurso de poco más de media hora en el que ha negado que exista financiación ilegal en su partido y ha cargado contra el PP y Vox. "Quieren crear una sensación de corrupción generalizada que no existe", ha señalado apuntado a la oposición.

"Soy plenamente consciente de que en estas últimas semanas el debate publicado ha sido colmatado por un reguero de noticias judiciales, noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia una legítima preocupación y una confusión razonable en la ciudadanía. Quiero a esos ciudadanos y ciudadanas que sepan que no le resto, en absoluto importancia", ha expresado Sánchez al poco de comenzar.

El presidente del Gobierno ha querido elaborar su discurso en base a varias cuestiones. La condena a Ábalos, Koldo y Aldama, la imputación de Zapatero, el caso Leire Díez y las causas abiertas contra su mujer y su hermano. "En este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean", ha dicho al valorar la sentencia del caso Koldo, que ha dicho que su Gobierno "respeta y acata".

"Sobre el resto de investigaciones, aún quedan cuestiones por dirimir, pruebas que aportar", ha dicho. "Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el PP", ha señalado al hablar sobre el caso de la exmilitante socialista Leire Díez y compararlo directamente con el caso Kitchen durante el Gobierno del PP.

Ha sido en ese momento cuando Sánchez ha enfatizado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente". "No lo ha hecho. Al contrario, si ha ocurrido algo de eso, es que han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos", ha insistido. "Desgraciadamente, la degradación ya ocurrió y lo que vamos a presenciar en los próximos meses es su persecución y su purga. Lo que vamos a hacer es apoyar ese proceso de todas las formas que resulte posible, sin excepciones, sin mirar hacia otro lado porque queremos que se haga justicia y que aquellos que han manchado el buen nombre del PSOE y de mi Gobierno lo paguen", ha enfatizado.

Tras ello, Sánchez ha pasado a cerrar, nuevamente, filas con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso Plus Ultra. "Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia", ha defendido desde lo alto de la tribuna del hemiciclo. "Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno. Y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente", ha dicho Sánchez, que cree que la figura de Zapatero "molesta a más de uno" por lo que representa para el PSOE y los avances sociales que se consiguieron bajo su mandato.

"En este asunto ¿qué es lo que le compete al Gobierno? Al Gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente: no la hubo", ha expresado en hasta dos ocasiones el presidente del Gobierno, que también ha defendido que el proceso estuvo avalado por el TJUE.

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