Pedro Sánchez en el Congreso y última hora política, en directo hoy: el presidente del Gobierno comparece tras la condena a Ábalos

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso marca la jornada de este miércoles como momento político clave ante las últimas investigaciones judiciales de presunta corrupción al Ejecutivo y a su entorno. Junto a su equipo de Gobierno afrontará después una sesión de control donde, entre otros asuntos, seguro saldrá la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes y ex secretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por organización criminal dedicada al cobro de comisiones durante la pandemia.

El líder de los 'populares' ha exigido a Sánchez que dimita, disuelva las Cortes y convoque elecciones por adelantado al considerarle "responsable político de que una organización criminal operara desde el Gobierno y desde el PSOE". Los socios del Ejecutivo han reclamado al Ejecutivo más medidas sociales y contra la corrupción.