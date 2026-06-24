Pedro Sánchez en el Congreso y última hora política, en directo hoy: el presidente del Gobierno comparece tras la condena a Ábalos
- Las investigaciones de corrupción centran el debate político en el pleno de este miércoles
La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso marca la jornada de este miércoles como momento político clave ante las últimas investigaciones judiciales de presunta corrupción al Ejecutivo y a su entorno. Junto a su equipo de Gobierno afrontará después una sesión de control donde, entre otros asuntos, seguro saldrá la condena del Tribunal Supremo al exministro de Transportes y ex secretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por organización criminal dedicada al cobro de comisiones durante la pandemia.
El líder de los 'populares' ha exigido a Sánchez que dimita, disuelva las Cortes y convoque elecciones por adelantado al considerarle "responsable político de que una organización criminal operara desde el Gobierno y desde el PSOE". Los socios del Ejecutivo han reclamado al Ejecutivo más medidas sociales y contra la corrupción.
En directo, comparecencia de Sánchez y última hora política
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8:47
El juez del caso Leire está tomando declaración a dos altos cargos de la Guardia Civil
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga el caso Leire Díez interroga a dos altos cargos de la Guardia Civil por la información reservada que se abrió a dos agentes de la UCO por una filtración de unos mensajes de Ábalos con Pedro Sánchez que publicó el diario El Mundo.
“El juez de la Audiencia Nacional que investiga si Leire Díez intentó interferir en casos que afectan a Sánchez y su entorno, al Gobierno y al PSOE, toma declaración en calidad de testigos a dos altos cargos de la Guardia Civil.— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) June 23, 2026
Informa @GarciaFrigenti #LaHora23J pic.twitter.com/thfeBq4tNb“
A lo largo del mes de julio hay citadas varias personas, entre ellas el 10 de julio la presidenta del PSOE Cristina Narbona.
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8:31
Así serán los tiempos en la comparecencia de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá sin límite de tiempo a partir de las 9:00 para dar explicaciones por las últimas causas judiciales que afectan al Gobierno y a su entorno y sobre el último Consejo Europeo, de acuerdo con el procedimiento que detalla la Cámara Baja en su página web.
Después intervendrán los representantes de cada grupo parlamentario, fijando posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, en un turno de 15 minutos, de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario Socialista.
El presidente del Gobierno podrá responderles y los grupos tendrán un nuevo turno de intervención de cinco minutos. De nuevo Sánchez podrá hacer una última intervención.
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8:26
El PP propone aprobar en el Senado la exigencia de elecciones que veta el Congreso
El Pleno del Senado debatirá y votará este miércoles la iniciativa registrada por el PP para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, después de que PSOE y Sumar vetaran esta semana en el Congreso sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts que reclamaban poner fin a la legislatura y llamar a los ciudadanos a las urnas.
Los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por lo tanto, el texto saldrá aprobado pero quieren tentar a formaciones como PNV y Junts para que se sumen a su propuesta después de que públicamente hayan exigido elecciones a Sánchez.
Precisamente, el debate y votación de esta moción en la Cámara Alta se producirá el mismo día que el jefe del Ejecutivo comparece en el Congreso a petición propia y de sus socios para informar del último Consejo Europeo y de las investigaciones judiciales que afectan a su partido.
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8:18
Caso Leire Díez: La trama habría aprovechado contactos con el PNV para el rescate a Tubos Reunidos
Todos los detalles en la crónica de Noemí San Juan
Un informe de la UCO al que ha tenido acceso RTVE relaciona al PNV con la supuesta trama de corrupción en torno a Leire Díez, que habría buscado la intermediación de los nacionalistas vascos en relación al rescate de Tubos Reunidos. La Guardia Civil señala que la exmilitante socialista, el empresario Antxón Alonso y el expresidente de la Sepi Vicente Fernández (todos ellos integrantes del autodenominado grupo "HIRUROK"), habrían aprovechado "sus contactos a nivel político para impulsar determinadas gestiones favorables" en torno a la empresa vasca.
También destaca la capacidad de acceso de Alonso (administrador de Servinavar) a miembros del PNV, "cuyas influencias en terceros podrían haber propiciado el rescate prete
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8:13
La comparecencia de Sánchez en el Congreso dará comienzo a las 9:00
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles a las 9:00, y podría ser la primera vez que se pronuncie sobre la condena a su exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
“"A las nueve empieza a hablar en el Congreso Pedro Sánchez. Hasta el momento, no ha dicho ni mu sobre la sentencia a Ábalos. Ayer, Moncloa distribuía en TikTok, digamos que otro contenido…"— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) June 24, 2026
Las Mañanas de RNE con @JuanraLucas https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/uWiMfBDAEs“
El Gobierno ha hablado de "desproporción" en la sentencia del Tribunal Supremo por su decisión no aplicar la condena a cuatro años de cárcel al empresario Víctor de Aldama por su "aportación en el descrubrimiento" de los hechos.
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8:03
Begoña Gómez, citada este miércoles en el juzgado de Plaza de Castilla para entregar su pasaporte
Uno de los asuntos que seguro marcará la sesión en el Congreso es la citación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, a las 18:00 horas, para entregar su pasaporte al juzgado de Plaza de Castilla, una decisión del juez Juan Carlos Peinado que la defensa de la investigada ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que se anule al entender que no hay ningún riesgo de fuga.
La defensa de Gómez también ha recurrido que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de prohibirle salir de España y obligarla a firmas quincenales en sede judicial.
Su defensa ha interpuesto este martes un recurso de queja contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y su asesora Cristina Álvarez en el auto en el que las envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
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08:01
Sánchez y Feijóo se enfrentan en el Congreso en pleno choque por la corrupción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán este miércoles tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso en pleno choque por los casos de corrupción que afectan al PSOE y la exigencia de adelanto electoral de los 'populares' y varios socios del Ejecutivo, que creen que la legislatura ha llegado a su fin.
A primeros de mes, y ante la exigencia de explicaciones por parte del PP y sus aliados parlamentarios, Sánchez pidió comparecer a petición propia este 24 de junio para dar cuenta de la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 18 y 19 de junio.
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08:00
Sánchez comparece tras la condena a su exministro José Luis Ábalos
Buenos días. Esta es la crónica política minuto a minuto en una jornada clave, con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso, a petición propia para dar explicaciones sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, y la última reunión del Consejo Europeo. Una comparecencia también solicitada por los grupos Republicano y Mixto.
Sánchez comparece sólo dos días después de la sentencia del caso Mascarillas que condena a 24 años de cárcel a su exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 19 años a su exasesor Koldo García y a cuatro años y medio al empresario y comisionista en la trama, Víctor de Aldama, al que el Tribunal Supremo no aplicará la condena por su aportación al descubrimiento de los delitos.