La concejala socialista detenida en Soria pasa a disposición judicial y quedan en libertad los otros cinco investigados
- El Ayuntamiento de Soria ha suspendido a la edil, investigada por presuntas irregularidades en el área de Comercio
- La Guardia Civil registró el martes las dependencias del consistorio y domicilios particulares
La concejala socialista de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha pasado este miércoles a disposición judicial tras ser detenida por presuntas irregularidades en el Área de Comercio, según ha podido saber TVE.
Las otras cinco personas arrestadas —tres en la provincia castellano y leonesa y dos en la Comunidad de Madrid— en el marco de una investigación desplegada por la Guardia Civil han sido puestas en libertad, pero deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridas.
El instituto armado realizó el martes tres registros, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria, que duró doce horas, y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación. Las diligencias continúan abiertas y son secretas, según fuentes de la investigación.
Se les investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal relacionados con contrataciones realizadas con la empresa Biosfera, de la que la concejala detenida habría tenido acciones en el pasado.
El PP pide explicaciones al alcalde y exalcalde de Soria
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha pedido explicaciones sobre estos hechos, a los que califica de "extremada gravedad", al actual alcalde de Soria, Javier Antón, y el exalcalde y actual líder del PSOE-CyL, Carlos Martínez, que dejó su cargo al frente del consistorio hace solo unas semanas.
En declaraciones a los periodista recogidas por Europa Press, Izquierdo asegura que son necesarias para "entender qué ha fallado en el Ayuntamiento y qué medidas se van a tomar para que no vuelva a ocurrir". La portavoz ha apuntado que en los últimos años el PP había hablado de "cortijo" y de una "red clientelar", pero ha reconocido que no denunciaron ante las autoridades, sino que, citando a medios de comunicación, al parecer estas actuaciones derivan de la denuncia de un empresario.
El Ayuntamiento socialista ha acordado con carácter cautelar la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala arrestada y ha asegurado que están prestando la "máxima colaboración", "facilitando toda la documentación y la información" requerida.