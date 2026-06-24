La concejala socialista detenida en Soria pasa a disposición judicial y quedan en libertad los otros cinco investigados

La concejala socialista de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, ha pasado este miércoles a disposición judicial tras ser detenida por presuntas irregularidades en el Área de Comercio, según ha podido saber TVE.

Las otras cinco personas arrestadas —tres en la provincia castellano y leonesa y dos en la Comunidad de Madrid— en el marco de una investigación desplegada por la Guardia Civil han sido puestas en libertad, pero deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridas.

El instituto armado realizó el martes tres registros, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria, que duró doce horas, y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación. Las diligencias continúan abiertas y son secretas, según fuentes de la investigación.

Se les investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal relacionados con contrataciones realizadas con la empresa Biosfera, de la que la concejala detenida habría tenido acciones en el pasado.