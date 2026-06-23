La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, por presuntas irregularidades en comercio

La Guardia Civil ha registrado este martes las dependencias del Ayuntamiento de Soria, en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en el área de comercio, según informa la Subdelegación del Gobierno.

El consistorio, del PSOE de Castilla y León, ha confirmado estas actuaciones de agentes de la policía judicial y ha asegurado que están prestando la "máxima colaboración", "facilitando toda la documentación y la información" requerida.

Asimismo, el comunicado sostiene que carecen de información sobre el motivo de estas diligencias y piden "esperar" a tener más detalles de la investigación, aún bajo secreto sumario.

Javier Antón es el actual alcalde de Soria, después de que su predecesor, Carlos Martínez, fuera el candidato socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León y se convirtiera en el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes. Martínez ostentó el máximo cargo municipal desde 2007 hasta abril de este año, con múltiples mayorías absolutas.

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