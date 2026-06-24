Feijóo insiste en exigir a Sánchez elecciones: "La corrupción es usted, es el nexo político corruptor"

En una intervención particularmente dura, que llega en uno de los momentos más difíciles para el Ejecutivo de coalición y el Partido Socialista tras la condena a José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo y varias investigaciones en curso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "nexo político corruptor".

"Esto no son piedras en el camino", comenzaba su intervención el presidente del PP, en alusión a las palabras de Sánchez de este martes, "es su corrupción". Feijóo ha situado el debate en saber si España "puede seguir en manos de un gobierno corrupto, sin presupuestos ni apoyos". Tras preguntar a Sánchez "¿qué hace todavía en el escaño del presidente del Gobierno"", Feijóo ha criticado a los partidos que apoyan al ejecutivo por su "soberbia e indignidad".

“🗣️Feijóo a Sánchez: "La responsabilidad política la tiene toda usted. Desde que usted llegó ha habido en su partido y en su Gobierno, varias organizaciones criminales (...) La corrupción es usted". #Canal24Horas pic.twitter.com/istkjXK4pm“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 24, 2026

Feijóo se ha referido a quienes "fueron" los socios de Sánchez, ha dicho, y "ya son sus cómplices" y les ha advertido que, como sigan así, "acabarán siendo simples daños colaterales". Por la "decencia" que representa la Cámara, ha añadido, deberían "echar al Gobierno" con una moción y, a continuación, darle la voz al pueblo en unas elecciones "que Sánchez se niega a convocar". "Quien prefiere un Gobierno corrupto y que miente a otro honesto y que cumple su palabra, es quien tiene que asumir la responsabilidad de que esta situación se prolongue", ha insistido.

Elevaba así la presión sobre los socios, a los que necesita para plantear una moción de censura que según fuentes populares presentarían "hoy mismo" si tuvieran mayoría suficiente. "El tiempo no sobra, hay que sacar cuanto antes a quien manda", dicen las mismas fuentes, que hablan de una moción "finalista", con el objetivo de convocar nuevas elecciones.

"La legislatura está exhausta", ha señalado, con un "clima político incompatible con la normalidad democrática". Por eso, ha recordado que el Senado votará este miércoles una iniciativa del PP para instar al presidente a celebrar "elecciones inmediatas". "Lo grave ya no es que hagan lo imposible para impedir debatirla", ha continuado, "lo grave es que si no le gusta el resultado lo ignorará y se grabara un TikTok diciendo bebamos agua y pongamos crema".

"Pretende que acabemos contemplando su corrupción como una rutina, entre Pasapalabra y los deportes. Pero nos negamos", ha dicho Feijóo, que insiste en pedir al presidente que convoque elecciones.

“Feijóo a Sánchez: "Da vergüenza ajena oírle hablar de tolerancia cero contra la corrupción !Menuda inventada!" https://t.co/oDjyczL6BV pic.twitter.com/Bfp2y9y54k“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 24, 2026

"Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca" Feijóo ha afirmado que da "vergüenza ajena" oír hablar al presidente del Gobierno de tolerancia cero contra la corrupción. "¡Menuda inventada!", ha exclamado, para negarse a aceptar que la corrupción parezca "inevitable". El popular ha puesto su experiencia de Gobierno "como prueba de que la política puede ejercerse de forma honesta": "Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca", ha señalado. "Este Congreso entregó la presidencia a Pedro Sánchez para garantizar la limpieza institucional", ha recordado Feijóo, para señalar que quien la defendió (José Luis Abalos) ha sido condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo. El líder del PP, que ha mencionado varios escándalos en torno al Partido Socialista, ha exhibido un papel en el que ha dicho, estaban recogidos "los 19 delitos investigados". Así, le ha preguntado: "¿Qué mas tiene que pasar para que entienda que su permanencia al frente de la Presidencia del Gobierno es dañina?". Después, preguntaba: "¿A qué hay que esperar? ¿A que llegue el suplicatorio a Pedro Sánchez?". Sánchez niega financiación ilegal en el PSOE y acusa al PP y Vox de "crear una sensación de corrupción generalizada" Al pleno del Congreso, ha asegurado, le corresponde "dilucidar la responsabilidad política", pero en su opinión "la tiene toda usted", ha dicho en referencia a Sánchez. Y ha ido más allá, para decirle al presidente del Gobierno: "La corrupción es usted", y ha continuado: "Usted es el nexo político corruptor". "Los hechos dicen que está en el lado incorrecto de la ley" le ha dicho Feijóo a Sánchez, para pedirle, una vez más, que convoque elecciones, ya que "no tiene autoridad, credibilidad ni decencia para seguir en el escaño". "Nunca han combatido la corrupción", ha acusado a Sánchez, "la estará amparando usted hasta el ultimo minuto": "Qué desgracia ha sido para este país", ha concluido.