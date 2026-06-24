Sánchez, ante el Congreso: Ábalos, Zapatero, el ‘caso Leire’ y los socios esperando explicaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Pleno del Congreso "para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas", según solicitó el propio Ejecutivo, una fórmula imprecisa en la que caben la condena a José Luis Ábalos, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la investigación del 'caso Leire' o el avance del 'caso Koldo'. Es el mismo día, además, que su mujer, Begoña Gómez, está citada para entregar el pasaporte al juez Juan Carlos Peinado.

Los socios del PSOE en el Congreso esperan explicaciones sobre todos estos casos, aunque ninguno tensa tanto la cuerda como para forzar un adelanto electoral. El que sí exige es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este miércoles endurecerá el discurso contra un Pedro Sánchez al que considera acabado. La sesión dará muchas oportunidades al rifirrafe porque a esta comparecencia por los casos judiciales se suma la prevista sobre el Consejo Europeo de la semana pasada y la habitual sesión de control de los miércoles.

Pedro Sánchez pidió la comparecencia hace casi un mes, el 28 de mayo, y desde entonces los casos judiciales que le rodean han dado un salto. El lunes se conoció la condena a 24 años y tres meses de cárcel a José Luis Ábalos por cobrar mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y por colocar en empresas públicas a dos amigas. La sentencia más elevada impuesta a un exministro que, además, fue mano derecha de Sánchez en el PSOE. Tanto el presidente como el partido han puesto distancia con Ábalos, aunque los socialistas han calificado la condena de desproporcionada.

También llega la comparecencia tras la declaración de Zapatero ante el juez que investiga el 'caso Plus Ultra' y la procedencia de las joyas que se le encontraron en una caja fuerte. El expresidente niega los delitos que se le imputan, pero el juez mantiene los indicios de criminalidad que ve en la actuación de Zapatero. De momento, Pedro Sánchez ha insistido en que confía en la presunción de inocencia y en que todo se aclare, argumento al que puede aferrarse este miércoles.

Las "andanzas" de Leire Díez Otro asunto que cerca al PSOE que dirige Pedro Sánchez es el 'caso Leire' y la investigación en la Audiencia Nacional de una presunta trama para descarrillar investigaciones judiciales que afectan a este partido o al Gobierno. Sánchez ha calificado como "andanzas" las gestiones que se van conociendo de Leire Díez que, según la investigación, trabajó al amparo de Santos Cerdán, ex secretario general de los socialistas y estrecho colaborador también de Pedro Sánchez. Sánchez niega ser el 'one': "Nunca se me ha informado sobre las andanzas de Leire Díez, nunca las hubiera tolerado" Mª Carmen Cruz Martín La investigación de la UCO recoge contactos de Leire Díez con cargos como la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, o apunta a que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estaba al tanto de algunas actividades de la supuesta 'fontanera' socialista. El Ejecutivo defiende que nada acredita que Sánchez supiera de estas actividades, que han llegado a salpicar al PNV. La trama habría aprovechado contactos con este partido para el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, según la UCO. Los nacionalistas lo enmarcan en su trabajo normal en defensa de los intereses vascos.