Sánchez insiste en seguir "pese a las piedras en el camino" tras exigirle PP y Vox su dimisión por la condena a Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que su Ejecutivo quiere "pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino", y que lo hace para mejorar la vida de la gente, en medio de nuevas peticiones de dimisión por parte del PP y de Vox, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a 24 años de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión en el caso mascarillas, al considerar probado que formó parte de una organización criminal.

Sánchez, que este miércoles va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones por las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y a su entorno ha defendido la continuidad de su Ejecutivo en su intervención en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia. En la que supone su primera reacción pública tras la sentencia ha anunciado la aprobación este martes de un real decreto ley con la mayor inversión en dependencia de la democracia, una decisión que hace recuerda "por qué merece la pena dedicarse al servicio público".

"A quienes se preguntan por qué este Ejecutivo quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, la respuesta es esta, la respuesta esta aquí", ha añadido, esa respuesta es que el Gobierno sigue "para mejorar la vida de la gente, para ampliar y consolidar derechos sociales y para construir una España más justa y mejor", después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya calificado de "indecente" que el jefe del Ejecutivo siga "un día más", tras la sentencia.

Vox ve a los diputados del PSOE "cómplices" de la "estructura criminal" La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha advertido este martes en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces del Congreso de que todo diputado socialista que contribuya con su voto a sostener un día más al Gobierno de Pedro Sánchez es cómplice de la "estructura criminal" del caso Koldo condenada por el Tribunal Supremo. Millán ha criticado en una rueda de prensa que el Gobierno y el PSOE arremetan contra los jueces tras la sentencia del Supremo en la que los jueces han aplicado "por unanimidad" el derecho en su fallo. Si alguien tiene alguna discrepancia sobre la sentencia, ha dicho, "la forma de corregirla es a través de los recursos", no se puede utilizar las instituciones, ha dicho "para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha maquinaria del estado para arremeter con la labor de los jueces". Preguntada por si consideran que De Aldama debería devolver los casi cuatro millones de euros que canalizó a través de sus sociedades, Millán ha dicho que no van a "participar en el espectáculo dantesco del Gobierno de señalar a los jueces en lugar de asumir responsabilidades y llevarse manos a la cabeza por forma parte de una estructura criminal". El Supremo condena a cuatro años y medio a Aldama pero le exime de la cárcel por su colaboración

Los socios reclaman a Sánchez más medidas anticorrupción Por parte de Sumar, su portavoz, Alberto Ibáñez considera que las explicaciones que ha dado el PSOE y el presidente del Gobierno tras la sentencia del caso mascarillas "ni son correctas ni suficientes" y cree que este miércoles "tiene una oportunidad para resolver" esto en su comparecencia en el Congreso. Al encontrarse Ábalos "fuera de la política", Ibáñez cree que las explicaciones de Sánchez tiene que ir más por "dar una respuesta legislativa y ejecutiva a la corrupción y al lawfare" aunque en otros casos como el de Zapatero y el de Leire "quizá si le toque otras responsabilidades". Su compañera en Sumar por parte de Compromís, Águeda Micó, ve "ajustadas a derecho" las condenas a Ábalos y a Koldo, pero considera "una vergüenza" que el comisionista Víctor de Aldama no entre en prisión ni devuelva "los más de tres millones de euros que se embolsó con esta trama de corrupción" porque "si hace unos años decíamos que en España corrupción salía gratis, ahora el mensaje peligroso que mandamos a empresarios corruptores, es que con corrupción se pueden obtener beneficios". Otro de los socios del Ejecutivo, el BNG considera que no es suficiente con que el PSOE diga que apartó a los responsables de presuntas actuaciones irregulares, en este caso, sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos, y Santos Cerdán, sino que debe "adoptar medidas de regeneración democrática" para evitar que se repitan casos de corrupción. En este sentido, Rego ha recordado que tras los "cinco días de reflexión" de Sánchez su partido hizo propuestas en los ámbitos de la administración, la actividad económica, mediática y judicial para "poner coto". La corrupción, ha dicho el portavoz de la formación nacionalista gallega, Néstor Rego, es "sistémica en el régimen constitucional español" y afecta a "las dos fuerzas que se han alternado en el Gobierno en los últimos 40 años, el PP, aún hoy implicado el procesos judiciales relacionados con la corrupción, y al PSOE, y la posición del BNG es que hay que ser absolutamente implacable con la corrupción venga de quien venta y asumir las responsabilidades a que hubiere lugar".