Sentencia del caso mascarillas y reacciones, en directo hoy: Feijóo, tras conocerse la sentencia del caso mascarillas: "Es una condena al Gobierno de Pedro Sánchez"
- Los casos judiciales y la comparecencia de Sánchez en el Congreso prevista este miércoles marcan la actualidad
Las decisiones de la Justicia marcan este lunes la actualidad tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas, por la que condena al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García, a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque en este último caso suspende la ejecución de la condena por su "aportación al descubrimiento" de la que considera una organización criminal.
Además, el Consejo General del Poder Judicial ha decidido abrir un expediente al juez Juan Carlos Peinado, por afirmar que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir. Los principales partidos, reunidos este lunes con sus direcciones, analizan la actualidad en una semana clave tras las últimas informaciones sobre el caso Leire Díez y la comparecencia prevista este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
En directo, las reacciones a la condena de Ábalos
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13:59
El líder del PP, a los socios del Ejecutivo: "¿Qué necesitan más? No estamos hablando de un ministro cualquiera"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntado por la posibilidad de una moción de censura, ha cargado contra los socios del Ejecutivo: "Después de una condena de 24 años y tres meses, ¿qué necesitan más? No estamos hablando de un ministro cualquiera de un diputado cualquiera estamos hablando del número dos del partido en el Gobierno".
"Se acredita que teníamos razón que las precipitaciones no son buenas, que sólo les interesa al Gobierno, pero no a los españoles, yo haré todo lo que considero que sea bueno para los epañoles, lo que no haré es nada que sea bueno para el señor Sánchez".
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13:43
Feijóo pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones: "Es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros"
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado el "más absoluto respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo. "El curso penal a las causas abiertas contra el Gobierno o su entorno es responsabilidad de la Justicia, y de la politiuca valorar las consecuencias institucionales, no pienso negar la situación gravísima en que está inmersa la politica española y concretamente el Gobierno central 15 causas judiciales, 19 delitos y casi un centenar de imputados que suman más de 1.800 años de posibles penas de prisión, constituyen un nivel de degradación anormal y nunca visto en nuestra democracia".
Feijóo ha asegurado que "todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma insostenible" después de que la semana pasada declarase como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y este lunes se haya conocido la sentencia a Ábalos, que ha calificado como "un símbolo del sanchismo".
“Alberto Núñez Feijóo sobre la sentencia del caso Mascarillas: "Quiero manifestar el respeto total y absoluto del Partido Popular a la decisión, que por unanimidad, acaba de adoptar el más Alto Tribunal. Es lo que corresponde en una democracia plena".— RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 22, 2026
En el #Canal24Horas pic.twitter.com/3pfkitsBsE“
"La Justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política", ha señalado Feijóo, que considera que "hay responsabilidades políticas y que esa responsabilidad tiene nombre y apellidos" y que esta sentencia es "una condena al Gobierno por el ejercicio de uno de sus ministros".
El presidente del Gobierno es "el responsable político de la corrupción de sus ministros en el ejercicio", ha advertido Feijóo. "Son ya dos sentencias dentro de las quince causas judiciales abiertas que afectan al entorno personal, institucional y político de Pedro Sánchez, la que condena al fiscal general y la que condena a un ministro por las conductas realizadas en el ejercicio de su cargo".
Feijóo ve "indecente" que Sánchez siga siendo el jefe del Ejecutivo y pide que convoque ya elecciones.
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13:35
La portavoz del PSOE, sobre la decisión de que Aldama puea evitar la cárcel: "Sale a cuenta ser corruptor de España"
La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reaccionado al fallo del Tribunal Supremo a través de un mensaje en la red social X en el que tras recordar la condena a Ábalos y a Koldo García, carga contra la decisión de que el empresario Víctor de Aldama pueda evitar la cárcel: "Así lo pidió el PP, ¿Sale a cuenta ser corruptor en España?".
“Quien la hace, que la pague por supuesto, pero:— Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026
24 años para Ábalos.
19 años para Koldo.
4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP.
¿Sale a cuenta ser corruptor en España?
Porque, sinceramente, cuesta entenderlo.“
"Sinceramente, cuesta entenderlo", concluye la portavoz socialista en un mensaje en redes sociales.
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13:30
El CGPJ abre el proceso para expedientar a Peinado por decir que la Policía podría ayudar a Begoña Gómez a huir
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el proceso para expedientar por falta grave al juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Góméz, por justificar su retirada de pasaporte como medida cautelar alegando que los policías que la escoltan podrían ayudarla a huir. Lo hizo en un auto el pasado sábado en el que también acordó la apertura de juicio oral contra ella.
Los vocales se han reunido durante algo más de una hora este lunes de forma presencial, tras otra reunión telemática sin acuerdo este domingo, para analizar la propuesta de expediente de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que ha hecho valer su voto de calidad (un voto que vale el doble en caso de empate) ante la discrepancia de los vocales conservadores, que optaban por medidas informativas. Un voto, el de Perelló, que ha sido decisivo y que deriva la decisión de abrir o no el expediente al promotor de la acción disciplinaria.
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13:21
Micó (Compromís): "¿Hasta qué punto el PSOE tenía constancia de lo que pasaba?"
La portavoz parlamentaria de Compromís, Águeda Micó, se ha preguntado tras conocer el fallo "hasta qué punto tanto el PSOE como el Gobierno, tenía constancia de lo que estaba pasando" y a continuación ha recordado que uno de los tres condenados por el fallo del Supremo es el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
"Tendremos que saber hasta qué punto controlan o no controlan lo que pasó", ha dicho Micó en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso recogidas por RTVE.
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13:15
El Supremo condena a cuatro años y medio a Aldama pero le exime de la cárcel por su colaboración
El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que optó por colaborar con la Justicia en el juicio al exministro José Luis Ábalos, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.
La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
A su salida del Tribunal Supremo, tras conocer la sentencia, Aldama ha ofrecido unas breves declaraciones a los periodistas en las que se ha mostrado "satisfecho con la sentencia": "Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve".
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13:07
Sumar: "Reclamamos la misma contundencia en el caso que afecta a González Amador"
Aina Vidal, por Sumar-Comuns, ha calificado de "inaudito" que un "pijo mafioso, sin escrúpulos se vaya de rositas a la calle", en alusión al caso que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, y ha aplaudido "la contundencia con la que se trata a Ábalos y a Koldo". "Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper", ha advertido.
El portavoz de Sumar por Más Madrid, Eduardo Rubiño, tras conocer la sentencia del caso mascarillas ha reclamado "la misma contundencia" en el caso que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
“Sumar, sobre la sentencia de las mascarillas. "Reclamamos la misma contundencia (…) en el caso que afecta a González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso" https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/4AeEuTNj4d“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 22, 2026
"Estamos viendo cómo se retrasa hasta después de las elecciones autonómicas de 2027 la causa que afecta al novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso", ha denunciado.
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13:01
Vox: "Este es el hombre al que Sánchez ordenó presentar y defender la moción de censura contra la corrupción"
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, se ha preguntado "¿qué mas tiene que ocurrir, que más tiene que pasar para que Sánchez dimita?". Así lo ha asegurado tras conocer el fallo del caso mascarillas que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión, a 19 a su exasesor Koldo García y a cuatro y medio al empresario Víctor de Aldama, aunque en este último caso con la posibilidad de no ejecutar la condena por su "colaboración".
"Este es el hombre al que Sánchez ordenó presentar y defender la moción de censura contra la corrupción también acreditada del PP", ha dicho Fúster. "Han convertido su partido en un basurero y un estercolero de corrupción donde no se libra nadie, ahí tenemos al enjoyado de Zapatero mintiendo al juez, a dos exsecretarios de Organización como Ábalos y Santos Cerdán y una larga lista de investigados por saquear y robar a los españoles, no tenemos un Gobierno tenemos una mafia criminal cuyo número uno, the one se llama Pedro Sánchez".
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12:50
Ayuso: "¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?"
Una cascada de reacciones ha comenzado tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas. Una de las primeras ha sido la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien a través de un mensaje en la red social X ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones.
“Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2026
Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…
¿No es suficiente para que…“
"Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha dicho Ayuso en alusión a la primera de las sentencias que afectan al que fuera un señalado dirigente del PSOE, en este caso José Luis Ábalos, ex secretario de Organización.
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12:41
De Aldama asegura estar "satisfecho" tras conocer el fallo
El empresario Víctor de Aldama, a su salida del Tribunal Supremo, donde estaba citado este lunes para que se le comunicara el fallo del caso mascarillas ha asegurado que está "satisfecho" y que la "colaboración en este país sirve".
"Estoy satisfecho con esta sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren", ha afirmado en declaraciones a los medios tras conocer la decisión de la Sala de lo Penal por la que el exministro Ábalos y su exasesor, en prisión provisional, han sido condenados a 24 y 19 años de cárcel respectivamente.
En el caso de Aldama el Alto Tribunal ha decidido no ejecutar la pena por su "aportación al descubrimiento" de los delitos.
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12:35
Sentencia del caso mascarillas: El Supremo condena a Ábalos, a Koldo García y a De Aldama por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el caso Mascarillas en una sentencia comunicada este lunes en la que también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel.
“¿ ÚLTIMA HORA | El Supremo dicta sentencia en el 'caso Mascarillas': 24 años de cárcel para José Luis Ábalos, 19 para Koldo y cuatro y medio para Aldama— Radio 5 (@radio5_rne) June 22, 2026
¿¿En el caso del comisionista, se le suspende la pena por una serie de requisitos y su colaboración con la Justicia
¿¿… pic.twitter.com/DiHbxywOnF“
Los acusados estaban citados para la lectura de la sentencia en el Tribunal Supremo a las 12.00 de este lunes, aunque Ábalos y Koldo García la han tenido que seguir de forma telemática desde prisión. El magistrado ha decidido previamente blindar la sala ante posibles filtraciones y hacer la lectura en sala con la retirada de todos los teléfonos móviles.
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12:29
El Supremo condena a 24 años a Ábalos, a 19 a Koldo García y a 4 y medio a De Aldama
La Sala de lo Penal del Supremo ha condenado a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, a 19 años a su exasesor Koldo García y a cuatro y medio al empresario De Aldama, aunque en este últim caso suspende la aplicación de la pena por su "aportación al descrubrimiento". La sentencia concluye que los tres acusados formaron parte de una organización criminal.
El tribunal estima así en su mayor parte la petición de la Fiscalía que había solicitado 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama.
Por su parte, las defensas de Ábalos y de Koldo habían pedido la absolución de ambos y el abogado de Víctor de Aldama solicitó que se aplicara como atenuante su "colaboración" con la Justicia.
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12:25
Las reacciones a la sentencia del caso Mascarillas y el expediente abierto al juez Peinado
Buenos días, comienza aquí la narración al minuto de todas las reacciones en una jornada marcada por dos asuntos de actualidad, la sentencia del caso Mascarillas y el expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial al juez del caso Begoña Gómez por afirmar en un auto que la policía podría ayudar a la esposa del presidente del Gobierno a huir.
Todo, después de las últimas informaciones sobre el caso Leire Díez y la comparecencia del presidente del Gobierno prevista este miércoles precisamente para dar explicaciones sobre los casos judiciales.