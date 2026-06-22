Sentencia del caso mascarillas y reacciones, en directo hoy: Feijóo, tras conocerse la sentencia del caso mascarillas: "Es una condena al Gobierno de Pedro Sánchez"

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Feijóo pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones: "Es una condena al Gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado el "más absoluto respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo. "El curso penal a las causas abiertas contra el Gobierno o su entorno es responsabilidad de la Justicia, y de la politiuca valorar las consecuencias institucionales, no pienso negar la situación gravísima en que está inmersa la politica española y concretamente el Gobierno central 15 causas judiciales, 19 delitos y casi un centenar de imputados que suman más de 1.800 años de posibles penas de prisión, constituyen un nivel de degradación anormal y nunca visto en nuestra democracia".

Feijóo ha asegurado que "todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma insostenible" después de que la semana pasada declarase como investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y este lunes se haya conocido la sentencia a Ábalos, que ha calificado como "un símbolo del sanchismo".

“Alberto Núñez Feijóo sobre la sentencia del caso Mascarillas: "Quiero manifestar el respeto total y absoluto del Partido Popular a la decisión, que por unanimidad, acaba de adoptar el más Alto Tribunal. Es lo que corresponde en una democracia plena".



En el #Canal24Horas pic.twitter.com/3pfkitsBsE“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 22, 2026

"La Justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política", ha señalado Feijóo, que considera que "hay responsabilidades políticas y que esa responsabilidad tiene nombre y apellidos" y que esta sentencia es "una condena al Gobierno por el ejercicio de uno de sus ministros".

El presidente del Gobierno es "el responsable político de la corrupción de sus ministros en el ejercicio", ha advertido Feijóo. "Son ya dos sentencias dentro de las quince causas judiciales abiertas que afectan al entorno personal, institucional y político de Pedro Sánchez, la que condena al fiscal general y la que condena a un ministro por las conductas realizadas en el ejercicio de su cargo".

Feijóo ve "indecente" que Sánchez siga siendo el jefe del Ejecutivo y pide que convoque ya elecciones.