El Gobierno ve "desproporción" entre la condena impuesta a Ábalos y Koldo y la del comisionista Aldama

Algunas voces el Gobierno no esconden su sorpresa por la diferencia entre los años de condena que el Tribunal Supremo ha impuesto al exministro José Luis Ábalos -24- y su exasesor Koldo García -19-, y la del comisionista del caso, Víctor de Aldama -4-, que además no tendrá que entrar en prisión por su colaboración con la justicia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido tajante al respecto tras ser preguntado por si ve "desproporcionada" la sentencia. "Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos", ha señalado sin entrar más en detalles. Más incisivo ha sido posteriormente en un mensaje en la red social X. "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora", ha subrayado Puente en referencia al informe semestral de actividades y el año de trabajos en beneficio de la comunidad que también ha impuesto el Supremo a Aldama para no entrar en la cárcel.

Y va más allá Puente. En un segundo mensaje ha insistido en que si Aldama incluye en su informe "manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho".

Aunque en público solo Puente ha alzado la voz en el ala socialista del Gobierno, en privado, fuentes del Ejecutivo ven "doblemente sangrante la desproporción de pena de Ábalos y Koldo" y muestran su estupor porque en la propia pena se acuerde la suspensión de Aldama. "Para que no pase desasosiego", añaden. "Parece claro que es un mensaje al resto", han añadido desde el Gobierno en alusión a las investigaciones a la exmilitante socialista Leire Díez, investigada en el caso al que da nombre, y al amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, imputado en el caso Plus Ultra.

Por su parte, en el ala de coalición, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha mostrado estupefacción por parte de la sentencia. "Me causa mucha sorpresa que el corruptor no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida. Lo digo en un país en el que todavía no tomamos medidas contra quienes facilitan la corrupción, que son los corruptores", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.