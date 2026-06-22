Feijóo pide la dimisión de Pedro Sánchez tras la condena a Ábalos y Koldo: "Es indecente que siga un día más"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que asuma las "consecuencias políticas" tras conocerse la sentencia del caso Koldo, por la que el Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión. "La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política", ha dicho Feijóo, que ha pedido a Sánchez que "convoque elecciones de manera inmediata".

"Es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno", ha señalado el líder del principal partido de la oposición, que considera además que es "insostenible" para los socios del Gobierno e "insoportable para los españoles".

"Puede decir que tiene mayoría parlamentaria, pero esto no limpia la corrupción", ha dicho Feijóo, para asegurar que "de este colapso sólo se sale convocando elecciones".

Feijóo reta a los socios del Gobierno: "Que se quiten la careta" "La insumisión del presidente del Gobierno no debería ser una opción", ha afirmado el popular, que ha comparado la actuación de Sánchez con la del primer ministro británico, Keir Starmer, que ha dimitido de su cargo tras una derrota electoral a pesar de no tener "ningún ministro condenado" y haber aprobado presupuestos. "Ningún líder de democracia Europea se atrinchera en el poder", le ha dicho Feijóo a Sánchez. “Alberto Núñez Feijóo comparece en la sede del PP sobre el caso Mascarillas: "La responsabilidad política tiene nombre: Pedro Sánchez".



En el #Canal24Horas pic.twitter.com/qjHE87neOO“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 22, 2026 Preguntado por una posible moción de censura, el líder del PP ha asegurado sin embargo que ha quedado "acreditado" que el PP tenía razón, ya que esa votación no tenía posibilidades de prosperar. Sin embargo Feijóo a ha preguntado a los socios, tras la condena de Ábalos: "¿Qué necesitan más los socios del Gobierno para retirarle el apoyo y obligarle convocar elecciones?". Por eso, les ha retado a unirse al Partido Popular en las votaciones parlamentarias que se celebrarán esta semana en el Congreso y en el Senado, donde el PP intentará forzar al Gobierno a convocar elecciones: "Ese es el momento de acreditar la postura de los socios, que se saquen la careta" y demuestren "si van a seguir apoyando esta sinrazón o tienen un poco de pudor y se apartan del Gobierno más rodeado de corrupción de la democracia española", ha señalado.

El PP cree que es "el fin de la escapada" La condena del Tribunal Supremo al exministro socialista ha provocado, además, otras reacciones de líderes populares en las redes sociales, como el Secretario General del PP, Miguel Tellado, que califica el fallo de "condena al Gobierno" y en la misma línea que Feijóo se asegura que "es indecente que Sánchez siga un minuto más en la presidencia, es insostenible para sus socios e insoportable para los españoles". "Esto es el fin de la escapada", asegura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado a través de X, donde se ha lanzado al presidente del Gobierno una pregunta: "¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?". “Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…



Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…



¿No es suficiente para que…“ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 22, 2026