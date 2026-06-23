El abogado de Ábalos defiende la inocencia del exministro y anuncia recursos ante el Constitucional y Europa
- La sentencia del Supremo ha sido "un golpe muy fuerte" para José Luis Ábalos, según su abogado
- El letrado del exministro critica la pena a Aldama, que no irá: "No ha aportado nada"
El exministro de Transportes, condenado este lunes a 24 años de prisión por Tribunal Supremo, mantiene su inocencia. Así lo ha dicho su abogado defensor, Marino Turiel, en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Según el letrado, la sentencia ha sido "un shock, un golpe muy fuerte" para José Luis Ábalos.
Aunque esperaban una sentencia condenatoria, "partiendo de que no se le ponía en libertad", Turiel ha hablado de "desmesura" y de la "dimensión de la dureza de la resolución", que se va "a las penas más altas de cada delito". "No esperábamos una sentencia así", ha resumido.
Junto a la condena a 24 años de prisión al exministro, el Supremo condenó a su exasesor, Koldo García, a 19 años de prisión. Ambos han sido condenados por los delitos de de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El comisionista Víctor de Aldama, tercer acusado en esta causa, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no tendrá que ir a prisión gracias a su colaboración con la Justicia.
El abogado de Ábalos también ha criticado al tribunal por las dificultades que se encontró en la defensa. El exministro renunció a su abogado y el nuevo letrado ha alegado que dispuso de poco tiempo para prepararse. Además, ha dicho, además tenía otros señalamientos judiciales simultáneos: "No ha habido merma de defensa porque todos mis compañeros y yo nos esforzáramos en que no fuera así, pero por la sala ninguna facilidad", ha dicho.
Ahora, José Luis Ábalos y su abogado preparan un incidente de nulidad para recurrir la sentencia. Después "iremos al Tribunal Constitucional", ha anunciado, y "si no nos atiende, iremos a Europa", ha asegurado.
El letrado de Ábalos cree que "la prueba es absolutamente endeble"
El abogado del exministro ha insistido en defender la inocencia de José Luis Ábalos y ha insistido en que la prueba contra él "es absolutamente endeble". También ha puesto en tela de juicio la motivación de la sentencia condenatoria. Según ha explicado, el tribunal debe mencionar los argumentos de la defensa "aunque sólo sea para rechazarlos".
Turiel ha criticado además la pena que el Supremo impuso al comisionista Víctor de Aldama. El tribunal valoró positivamente su colaboración con la Justicia y le eximió de entrar en prisión, a pesar de condenarle a cuatro años y medio de cárcel. Según el abogado de Abalos este fallo no es ajustado a derecho. En primer lugar, porque a su parecer, Aldama "no ha aportado nada".
"La sentencia se basa en informes de la UCO y él no aportó nada que la UCO no tuviera ya", ha dicho en Radio Nacional. "Por supuesto que nos parece injusto", ha continuado, calificando a Aldama como "el ente corruptor".
Durante la entrevista concedida a Radio Nacional, el abogado de Ábalos ha afirmado que "fue un error" mantener el aforamiento de Ábalos como diputado de las Cortes. Aunque recuerda que fue por motivos económicos, según Turiel de haber renunciado el asunto "estaría en la Audiencia Nacional".