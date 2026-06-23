El abogado de Ábalos defiende la inocencia del exministro y anuncia recursos ante el Constitucional y Europa

El exministro de Transportes, condenado este lunes a 24 años de prisión por Tribunal Supremo, mantiene su inocencia. Así lo ha dicho su abogado defensor, Marino Turiel, en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Según el letrado, la sentencia ha sido "un shock, un golpe muy fuerte" para José Luis Ábalos.

Aunque esperaban una sentencia condenatoria, "partiendo de que no se le ponía en libertad", Turiel ha hablado de "desmesura" y de la "dimensión de la dureza de la resolución", que se va "a las penas más altas de cada delito". "No esperábamos una sentencia así", ha resumido.

Junto a la condena a 24 años de prisión al exministro, el Supremo condenó a su exasesor, Koldo García, a 19 años de prisión. Ambos han sido condenados por los delitos de de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El comisionista Víctor de Aldama, tercer acusado en esta causa, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no tendrá que ir a prisión gracias a su colaboración con la Justicia.

El abogado de Ábalos también ha criticado al tribunal por las dificultades que se encontró en la defensa. El exministro renunció a su abogado y el nuevo letrado ha alegado que dispuso de poco tiempo para prepararse. Además, ha dicho, además tenía otros señalamientos judiciales simultáneos: "No ha habido merma de defensa porque todos mis compañeros y yo nos esforzáramos en que no fuera así, pero por la sala ninguna facilidad", ha dicho.

Ahora, José Luis Ábalos y su abogado preparan un incidente de nulidad para recurrir la sentencia. Después "iremos al Tribunal Constitucional", ha anunciado, y "si no nos atiende, iremos a Europa", ha asegurado.