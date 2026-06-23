Sánchez anuncia una reforma estructural del sistema de dependencia con una inversión de 6.200 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprobará un real decreto-ley que supone el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia con una inversión de 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027, respecto a los últimos presupuestos de 2023.

De esta manera, se aumentará la financiación de la dependencia con 2.218 millones adicionales para 2026, según ha detallado el jefe del Ejecutivo en un acto en el Imserso.

Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar estas ayudas a las personas que requieren más apoyos.

Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; las de grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes; y las de grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

En un momento de la presentación de esta iniciativa en dependencia, Sánchez ha contestado, ante quienes se preguntan por qué quiere seguir su Ejecutivo "pese a las dificultades y a las piedras en el camino", que lo hace para "mejorar la vida de la gente", un día después de la condena al exministro y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas'.

Las comunidades recibirán mayor dotación económica De esta manera, a partir del 1 de julio, las comunidades recibirán una mayor dotación económica para seguir avanzando en varios objetivos que ha resumido Sánchez: reducir las listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio. Todo ello, con el fin último de enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares. Longevidad récord y desafíos en dependencia y cronicidad: los mayores pueden llegar al 30% de la población en 2045 MARÍA MENÉNDEZ Sánchez ha hecho este anuncio tras reunirse, junto con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuidadores y representantes de organizaciones que trabajan en este ámbito. Esta medida supone, además, blindar a futuro esta inversión ampliada ya que será una obligación para el Estado, independientemente del color del Gobierno, ya que estas nuevas cuantías sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley. Principales objetivos de la reforma estructural que se aprobará este martes: -Continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia. -Contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales. -Ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave. -Ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día. -Invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia. -Transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía.