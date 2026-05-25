Ocho comunidades autónomas perderán financiación en dependencia por incumplir los objetivos

Este 2026 Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación estatal de la dependencia por no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada, en materia de empleo, lista de espera y calidad de los servicios.

Cataluña perderá el 15,5%, Comunidad Valenciana el 9,14%, Asturias el 5%, Extremadura el 4,9%, La Rioja el 4,7%, Cantabria el 1,8%, Aragón el 0,6% y Comunidad de Madrid el 0,3%. El gasto público en dependencia supone el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.

"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, sin embargo, después de casi 20 años, la dependencia es un derecho pendiente, su potencial sigue sin desarrollar", señala el presidente de la asociación de profesionales de servicios sociales, José Manuel Ramírez, que reclama al Gobierno central aumentar la financiación al menos en mil millones cada año.

Las comunidades que menos porcentaje de inversión aportaron en el gasto total en dependencia en 2025 fueron La Rioja (el 59,8%), Castilla y León (63,3%), Andalucía (66%) y Galicia (67,1%); las que destinaron un mayor porcentaje fueron País Vasco (85,3%), Navarra (81,4%) y Baleares (81,3%).

Los datos son aportados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un informe que muestra que la inversión pública en atención a la dependencia ascendió a 13.734 millones de euros: el gobierno central financió el 27,4% (un 8% más que en 2024) y las comunidades el 72,6% (aumentó el 6,5%).

De este modo, el objetivo marcado por el Gobierno del 50% cuando aprobó la reforma de la ley todavía queda lejos.