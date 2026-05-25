Ocho comunidades autónomas perderán financiación en dependencia por incumplir los objetivos
- Las comunidades que menos aportaron fueron La Rioja, Castilla y León, Andalucía y Galicia
- Polémica entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por posible copago en pacientes de ELA
Este 2026 Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación estatal de la dependencia por no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada, en materia de empleo, lista de espera y calidad de los servicios.
Cataluña perderá el 15,5%, Comunidad Valenciana el 9,14%, Asturias el 5%, Extremadura el 4,9%, La Rioja el 4,7%, Cantabria el 1,8%, Aragón el 0,6% y Comunidad de Madrid el 0,3%. El gasto público en dependencia supone el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.
"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia, sin embargo, después de casi 20 años, la dependencia es un derecho pendiente, su potencial sigue sin desarrollar", señala el presidente de la asociación de profesionales de servicios sociales, José Manuel Ramírez, que reclama al Gobierno central aumentar la financiación al menos en mil millones cada año.
Las comunidades que menos porcentaje de inversión aportaron en el gasto total en dependencia en 2025 fueron La Rioja (el 59,8%), Castilla y León (63,3%), Andalucía (66%) y Galicia (67,1%); las que destinaron un mayor porcentaje fueron País Vasco (85,3%), Navarra (81,4%) y Baleares (81,3%).
Los datos son aportados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en un informe que muestra que la inversión pública en atención a la dependencia ascendió a 13.734 millones de euros: el gobierno central financió el 27,4% (un 8% más que en 2024) y las comunidades el 72,6% (aumentó el 6,5%).
De este modo, el objetivo marcado por el Gobierno del 50% cuando aprobó la reforma de la ley todavía queda lejos.
Polémica por el copago en Madrid
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este lunes en X que la Comunidad de Madrid, pese a ser la más rica de España, "introduce un copago a enfermos de ELA", cuando el Estado le transfiere 500 millones para ello. "Hemos aprobado ayudas de hasta 9.850€ al mes y pretenden que los pacientes paguen de su bolsillo el 40%. Este es el modelo de Ayuso", ha señalado García.
No obstante, desde el Ejecutivo autonómico han apuntado que las nuevas ayudas que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez se regulan por la normativa, que "obliga a establecer ajustes y minoraciones de estas y de cualquier otra ayuda de dependencia en función de la capacidad económica, del coste del servicio de apoyo que contrate la persona y del cobro de otras prestaciones análogas como las de gran invalidez".
"Es falso y una burda manipulación que la Comunidad de Madrid haya establecido un copago a los enfermos de ELA. El Gobierno, sin contar con las entidades ni con las comunidades autónomas, vinculó estas ayudas a que las personas contrataran servicios reglados de ayuda a domicilio o asistencia personal, sin reconocer su realidad y la de sus cuidadores", han defendido la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
En este sentido, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que su gobierno "ha trabajado por los enfermos de ELA desde el primer día" y que ha puesto en marcha "tratamientos, programas e instalaciones de gran calidad, incomparables". "No se debería hacer esto con unos enfermos que sufren especialmente", ha añadido a través de X.
"El Gobierno de Pedro Sánchez le debe a Madrid más de 3.000 millones en dependencia. Actualmente, el Gobierno solo está financiando el 27,9% del coste total de la dependencia de la Comunidad de Madrid, cuando por ley debería alcanzar el 50%", ha recalcado Dávila.