La trama de Leire Díez habría aprovechado contactos con el PNV para el rescate a Tubos Reunidos, según la UCO

Un informe de la UCO al que ha tenido acceso RTVE relaciona al PNV con la supuesta trama de corrupción en torno a Leire Díez, que habría buscado la intermediación de los nacionalistas vascos. La Guardia Civil señala Leire Díez, el empresario Antxón Alonso y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (todos ellos integrantes del autodenominado grupo "HIRUROK"), habrían aprovechado "sus contactos a nivel político para impulsar determinadas gestiones favorables a Tubos Reunidos". También destaca la capacidad de acceso de Alonso (administrador de Servinavar) a miembros del PNV, "cuyas influencias en terceros podrían haber propiciado el rescate pretendido".

Según el informe, desde septiembre de 2019, Vicente Fernández, pese a que ya se encontraba fuera de la SEPI "habría continuado actuando de facto como su Presidente", llevando a cabo reuniones en representación del organismo público ante terceros, accediendo a información interna o dando instrucciones a otros directivos. En este contexto, la UCO relata gestiones sobre diversos responsables públicos de la SEPI "para obtener información interna sobre el estado de tramitación sobre el expediente".

El informe, además, relata una conversación, de junio de 2021, entre Vicente Fernández y Antxón Alonso, al que pide "que contactase con el PNV para desbloquear la situación": "Antxón, puedes enterarte qué opina el PNV del rescate a Tubos Reunidos?", dice un mensaje recogido por la UCO, que continúa "el secretario de Estado de Economía está poniendo pegas".

Un mes después, el expediente de Tubos Reunidos fue aprobado, y la UCO recoge otro mensaje: "No sé cuánto habrá influido nuestra intermediación", "Estoy seguro de ello. Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad".

El PNV enmarca su preocupación por las empresas vascas en la normalidad Tras conocerse este informe de la UCO, fuentes del PNV aseguran que "la defensa de la ciudadanía vasca y su bienestar son parte fundamental del trabajo", y en ese contexto sitúa el interés "por la situación de determinadas empresas" que son "estratégicas", de las que dependen "muchos puestos de trabajo directos e indirectos" y que tienen "un gran impacto en el tejido económico de sus comarcas". "EAJ-PNV se ha preocupado en el pasado reciente por empresas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH, CAF o Tubos Reunidos", continúa el comunicado, "con acciones tanto en el ámbito público como en el privado, con reuniones con miembros del Gobierno o contactos con las empresas implicadas". Aseguran, además, que seguirán hacíendolo así en el futuro "en caso necesario". Y como ejemplo de ello, pone la iniciativa de los jeltzales que pidieron al Gobierno que aceptara el plan de refinanciación de Astilleros Balenciaga en 2024. Y también, la petición del grupo Vasco, en el Congreso, para la "reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos". Estas actividades del PNV, insisten, no son una excepción, ya que otros partidos vascos y estatales han presentado iniciativas preocupándose por empresas de su entorno, como EH Bildu sobre las dos empresas mencionadas, pero también PSOE, Sumar, Podemos e incluso Vox. "Tanto UPN como PP se han preocupado por la situación de BSH. Y todo el arco parlamentario ha seguido con atención el proceso de compra de Talgo presentando iniciativas en el Congreso y el Senado", continúa el PNV. Lo mismo ha sucedido, continúa, en otros territorios y con otros partidos: "también se ha preocupado por su ciudadanía y los empleos de su territorio el BNG, y las formaciones catalanas han trabajado para evitar el cierre de las centrales nucleares de su País". Por tanto, concluye el comunicado, "no es responsabilidad de EAJ-PNV ni nada tiene que ver con el trabajo que desempeñan los representantes jeltzales las actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas".