El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre qué debería hacer José Luis Rodríguez Zapatero con las joyas que se encontraron en su despacho y que están valoradas en más de 1,3 millones de euros. Tras la reunión del Consejo Europeo que ha tenido lugar este jueves y viernes en Bruselas, Sánchez ha contestado que "esa pregunta debe responderla el presidente Zapatero", sin entrar a valorar el origen de este supuesto regalo.

En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo ha expuesto que cuando hace viajes muchas veces no sabe lo que le han regalado hasta que vuelve a La Moncloa. "Cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. No se crea que es llegar a una capital y que te den un regalo y que sepas qué es lo que te están regalando", ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que fue el propio Zapatero quien aprobó una ley para regular todos los regalos que recibe un presidente en ejercicio. También ha dicho que existen registros "sobre esos regalos oficiales".

El jefe del Ejecutivo, en la misma línea que lo pronunciado este jueves, ha vuelto a defender la inocencia del expresidente del Gobierno. "Como presidente y secretario general del PSOE confío en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo proclamo ese derecho constitucional de la presunción de inocencia", y ha vuelto a decir que muestra su "empatía con una situación difícil que estará viviendo en casa como consecuencia de la imputación de sus dos hijas".

Sánchez dice que no habrá generales "conjuntamente con municipales y autonómicas" El presidente del Gobierno también querido aclarar el devenir de la legislatura en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Preguntado sobre si piensa avanzas las elecciones generales si no logra aprobar los primeros Presupuestos Generales del mandato, Sánchez ha sido contundente: Lo voy a decir claramente. Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y las autonómicas". ““ Sánchez, asimismo, ha querido enviar un mensaje a los partidos que exigen un adelanto electoral. "Mi objetivo es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años", ha dicho. El presidente del Gobiern ya negó un 'superdomingo' electoral en mayo de 2027 hace unas semanas. “No va a haber un superdomingo electoral”, señaló a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebró en Tivat (Montenegro).