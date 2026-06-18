Un día después de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y pocas horas después de que el juez haya acordado investigar a sus hijas y su secretaria, Pedro Sánchez hace una defensa férrea del expresidente. "Confíamos en su inociencia, respetamos a la justicia y empatizamos con la situación", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a Bruselas, que "espera" que Zapatero pueda "aclararlo" todo.

Sánchez ha hecho alusión al comunicado que realizó este miércoles Zapatero tras comparecer en la Audiencia Nacional y en el que defendió su inocencia y honradez. "Pidió confianza y manifestó su respeto a la justicia. Quiero decirles como presidente y como secretario general del PSOE que esa inocencia, confianza y respeto a la justicia, por supuesto cuenta con el respaldo y apoyo del PSOE", ha señalado al ser preguntado por la situación del expresidente.

"Sobre la imputación de sus hijas, trasladarles mi empatía y solidaridad. Esperamos que todo se pueda aclarar y se pueda proclamar lo que defiende, su inocencia", ha añadido Sánchez. Además, el presidente del Gobierno también ha confirmado que ha hablado de manera regular con Zapatero. "He hablado con él durante todos estos días, le he traslado mi confianza en su inocencia", ha enfatizado Sánchez, que se ha mostrado comprensivo con que no haya hecho declaraciones el expresidente todavía. "Entiendo que ahora está en una situación procesal que tiene que ser respetuoso con el juez y entiendo que dará las explicaciones a su debido momento, teniendo en cuenta como vaya todo este procedimiento", ha expreasdo. "He hablado con él, está tranquilo y tiene todo el apoyo y respaldo del PSOE", ha vuelto a recalcar instantes después el presidente del Gobierno.

Según Sánchez, el expresidente tiene la "confianza la tiene por parte de la familia social demócrata" porque confían en su inocencia y en la labor de la Justicia. "Respetamos la labor de la justicia y empatizamos con la situación que atravisa su familia", ha señalado al respecto. Aunque avisa: "Cuando se habla de respetar el Estado de Derecho también es respetar la presunción de inocencia, de él, su familia y algunas trabajadoras que pertencen al PSOE", ha añadido. Esto último en alusión a Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y que también ha sido imputada por el juez.

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