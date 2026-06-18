Los socios redoblan la presión sobre Zapatero mientras el Gobierno avanza en la negociación de los Presupuestos

El día después de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, los socios del Gobierno redoblan la presión contra el PSOE para que se den todas las explicaciones sobre el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Se suman los interrogantes sobre las joyas que guardaba el exjefe del Ejecutivo en su despacho, tasadas en más de 1,3 millones de euros.

En los pasillos del Congreso han sido varios los grupos que han exigido este jueves concreción a los socialistas y al propio expresidente. "Tiene que explicar si usó la agenda de presiente y por qué no dio las joyas a Patrimonio Nacional", ha asegurado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez. "Tienen que dar todas las explicaciones y dejemos que siga el juicio", ha aseverado la portavoz del PNV en la Cámara Baja, Maribel Vaquero.

Desde el PSOE, sin embargo, se mantienen en la plena convicción de que el expresidente del Gobierno es inocente de todas las acusasiones. "Vamos a decir siempre lo mismo. Defendemos la presunción de inocencia, confiamos en Zapatero, en que que va a ser capaz de defenderse y aportar pruebas para evidenciar que no hay nada delictivo. La justicia no se puede pronunciar sobre sospechas ni sobre indicios", ha dicho con contundencia el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López.

El portavoz también se ha referido a las joyas, un asunto en el que los socios ponen el foco. "Zapatero está recopilando la información. De palabra puede decir de dónde vienen, pero necesita documentos y esperemos que pueda recopilar. Hay que buscar facturas y ver el origen", ha zanjado.

A pesar de la imputación del expresidente y los presuntos casos de corrupción que cercan al PSOE, el Gobierno mantiene su intención de dar continuidad a la legislatura y dotarla de contenido. Por ello, el Ejecutivo comienza a dar los primeros pasos para la negociación de los primeros Presupuestos Generales del Estado de este mandato. La intención es presentar el martes de la semana que viene el cuadro macroeconómico y arrancar las conversaciones con los grupos.

Asimismo, el Gobierno recibe este jueves un espaldarazo de sus socios de investidura en el Congreso con la aprobación de dos reales decretos ley y tumbando el bloqueo de PP y Vox a la tramitación de la Ley del Cine.

El Gobierno confía en la negociación de las cuentas de 2027 El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este jueves en los pasillos del Congreo que "confía" en la voluntad de diálogo y acuerdo con los grupos para negociar las cuentas públicas de 2027. "Soy optimista por naturaleza. Son buenos para el país. Espero que todos los grupos pensarán igual", ha dicho ante los medios. España también ha respondido desde ela Cámara Baja sobre la posibilidad de que la presentación y negociación de los Presupuestos sea una vía para alargar la actual legislatura. "Los Presupuestos no se presentan para que un Gobierno siga o no adelante. Sino porque son buenos para los españoles", ha remarcado. Arcadi España anuncia "el mayor esfuerzo de la historia de la democracia en vivienda" en los presupuestos de 2027 RTVE.es Por su parte, los socios del Ejecutivo comienzan a trasladar sus peticiones y exigencias. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, por ejemplo, ha confirmado conversaciones incipientes con el Gobierno. "Conversaciones por partidas pendientes y el compromiso futuro de vernos", insistiendo en que para ellos lo más importante es la "agenda canaria". También se han pronunciado PNV y EH Bildu sobre las cuentas del año que viene. La portavoz de los 'jeltzale', Marivel Vaquero, ha explicado que con ellos no se han puesto todavía en contacto pero tienen claro lo que van a pedir: "Tenemos el foco puesto en Euskadi y en la ciudadanía vasca. Medidas energéticas para las familias, la dependencia e industria", ha precisado. También ha dicho que las negociaciones "empiezan de cero". Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha sostenido que tienen "bastante avanzado" lo que quieren pedir al Gobierno, rescatando algunas propuestas del proyecto de Presupuestos anterior. "Vamos a estar muy confinados en que puedan salir", confía la portavoz vasca.