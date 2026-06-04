Arcadi España anuncia "el mayor esfuerzo de la historia de la democracia en vivienda" en los presupuestos 2027

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este jueves que los futuros presupuestos de 2027 incluirán "el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática".

00.08 min Arcadi España anuncia la mayor inversión pública en vivienda de la historia de la democracia

Palabras del ministro que se ha estrenado en la Comisión de Hacienda del Congreso gracias a su antecesora, María Jesús Montero.

En su comparecencia, en la que ha agradecido la predisposición al diálogo de todas las fuerzas políticas, ha dado más detalles sobre la futura elaboración de los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2027. Unas cuentas que serían las primeras de la legislatura y que esta semana anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro España ha anunciado que el proceso de elaboración de las cuentas empezará este mismo viernes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden de elaboración. Después, el ministerio de Economía de Carlos Cuerpo actualizará el cuadro macroeconómico. Algo que sucederá "a lo largo de este mes" para después llevar al Congreso "unas cuentas que nazcan desde diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias", ha dicho el ministro de Hacienda.

Antes de finalizar el verano se debe aprobar la Senda de Estabilidad Fiscal (los objetivos de déficit y deuda) y el Techo de Gasto. Antes del 1 de octubre se tendrán que presentar las cuentas ante Congreso y Senado y antes del 15 de octubre el Plan Presupuestario tendrá que ser enviado a Bruselas.

España ha asegurado que los futuros presupuestos fortalecerán el Estado del bienestar y tendrán la inversión en vivienda pública como "prioridad absoluta", a la vez abordarán la reforma del sistema de financiación autonómica y serán compatibles con "la reducción del déficit y la deuda pública".

El ministro de Hacienda ha puntualizado que, a pesar de las sucesivas prórrogas presupuestarias, el Gobierno ha afrontado las crisis y ha asegurado que su departamento está preparado "para adoptar cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la protección de quienes más lo necesitan".

Precisamente esta misma semana, la Comisión Europea, solicitaba a España que se ocupara del problema de la vivienda poniendo el foco en que nuestro país cuenta con un parque de vivienda social que se sitúa en el 2%, muy alejado de la media de europea, que es del 7%.

Conversaciones para prorrogar las medidas anticrisis El ministro de Hacienda ha asegurado do en que las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio "están resultando eficaces para controlar la inflación", aunque "en las próximas semanas" va a continuar el diálogo y negociación con los agentes sociales, con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios. Recordemos que el pasado 1 de junio decaía la rebaja al IVA de luz y gas y que, de momento, se mantiene hasta final de mes la reducción en el IVA de los combustibles. Fin del IVA reducido a la luz y el gas del plan anticrisis por la guerra en Irán: ¿cuánto se notará en la factura?

Modernización del sistema tributario En materia tributaria, Arcadi España ha asegurado que el Ministerio de Hacienda impulsará un sistema "más progresivo, eficiente y adaptado a los nuevos tiempos", es decir, que no solo sea eficaz en la recaudación, "sino que también sea justo en su distribución". Según ha indicado el ministro en la Comisión de Hacienda, el Gobierno trabajará en la modernización del sistema tributario y reforzará la lucha contra el fraude fiscal a través de iniciativas estructurales y el refuerzo de los medios humanos y tecnológicos de la Agencia Tributaria.