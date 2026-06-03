La Comisión Europea pide a España que revise el IVA reducido en hostelería y avisa sobre la falta de vivienda social

La Comisión Europa da a España un tirón de orejas sobre la gestión del IVA. El documento con las recomendaciones de primavera que se ha publicado este miércoles señala que nuestro país cuenta con la mayor brecha de eficiencia de este impuesto en la UE debido al uso masivo de tipos reducidos y la presencia de exenciones y plantea una evolución progresiva hacia la armonización al tipo general del 21%.

Según Bruselas, España hace un uso extensivo e indiscriminado de los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) en sectores de enorme peso para el PIB nacional como el de la hostelería y restauración.

Eso sí, la Comisión no quiere que se suba el IVA a ciegas. Propone que el Gobierno utilice auditorías para evaluar el impacto real de cada beneficio fiscal. Si un tipo reducido no demuestra un impacto social directo y eficiente, debe eliminarse. Si se mantiene alguna rebaja en el IVA, esta debe estar estrictamente dirigida a los colectivos más vulnerables, en lugar de aplicarse a toda la población por igual.

Traslado de la carga fiscal del trabajo a consumo y medioambiente Bruselas plantea que España alivie la presión fiscal que sufren los trabajadores, que ha aumento un 90% en la última década, y compense la perdida de ingresos que supondría para el Estado por dos vías: a través del aumento de la recaudación con un IVA más eficiente, simplificado y con menos excepciones y con la subida de los impuestos ambientales, tasas al CO2, plásticos, residuos, etc., donde España está a la cola de Europa: recauda apenas un 1,6% del PIB frente al 2,1% de la media comunitaria.

La Comisión pide rebajas energéticas de carácter temporal Bruselas también se fija en las rebajas fiscales aprobadas para paliar el shock inflacionario provocado por la guerra en Oriente Medio, como la reducción del IVA a combustibles y luz. El informe señala que Bruselas autoriza un 0,3% del PIB de margen fiscal para la financiación de esas ayudas energéticas. La Comisión insiste en que estas medidas deben ser temporales y dirigidas solo a los más vulnerables. Precisamente el pasado 1 de junio decaían las rebajas al IVA de luz y gas aunque se mantiene la reducción a los combustibles. Fin del IVA reducido a la luz y el gas del plan anticrisis por la guerra en Irán: ¿cuánto se notará en la factura?

Falta de vivienda social en España El informe de primavera de la CE alerta de la crisis de vivienda que afecta a España. Bruselas subraya que el mercado inmobiliario de nuestro país sufre una gran presión por la falta de suelo edificable y la lentitud en la concesión de licencias. El documento es especialmente crítico con un dato: el parque de vivienda social en España es inferior al 2%, muy por debajo de la media de la UE, donde se sitúa en el 7%. Para resolver el problema, la Comisión Europea propone agilizar licencias, liberar suelo y aumentar significativamente el stock de vivienda social en alquiler, a través de la búsqueda de fórmulas de financiación sostenible que no dependan exclusivamente del presupuesto del Estado.