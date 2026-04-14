Arcadi España se compromete a sacar adelante los presupuestos pero prioriza abordar "los efectos de la guerra"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado esta noche que habrá Presupuestos Generales del Estado y que el Gobierno los presentará, aunque ahora, ha añadido, la obsesión del Ejecutivo es "minimizar el impacto que tiene la guerra de Irán en familias, empresas y sectores como la agricultura y los transportes".

Así lo ha manifestado Arcadi España en una entrevista en el programa Hora25 de la Cadena Ser, en la que ha mandado un mensaje de "tranquilidad" porque, ha explicado, con los presupuestos prorrogados "hemos podido hacer frente a determinadas crisis, como la provocada por la guerra en Ucrania y ahora la de Irán". "No ha habido un hándicap por no tenerlos que hayan impedido responder a las urgencias y a las necesidades que tiene este país" y ha insistido en que "va a ver presupuestos".

"Los vamos a presentar pero ahora nos tenemos que centrar en las consecuencias de la guerra y una vez estén monitorizadas y veamos qué sucede en los próximos meses se tomarán las decisiones de cara a los presupuestos", ha concluido.

Consecuencias económicas de la guerra Sobre las consecuencias económicas de la guerra, el ministro ha dicho que el Gobierno ha "aprobado un paquete de medidas con una celeridad que supera a muchos países de Europa". Preguntado sobre cómo va la campaña de la Renta, España ha afirmado que marcha con total normalidad y que se están produciendo devoluciones "más de 100 millones de euros ya se han devuelto desde el viernes". Borrador de la renta 2025: cómo consultarlo, modificarlo y qué documentos necesitas Asimismo, a la cuestión de si Cataluña pudiera llegar a recaudar el cien por cien del IRPF, ha sostenido que la voluntad del Gobierno es "incrementar las capacidades de gestión recaudatoria siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria" y preguntado sobre lo hablado entre la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, en ese aspecto ha manifestado que no sabe "lo que hablaron Montero y Junqueras". Sobre el modelo recaudatorio de las comunidades autónomas, España ha comentado que "hay miembros del PP que querían que les impusiéramos el modelo recaudatorio". "En privado me dicen que están dispuestos a negociar pero que hay unos componentes que se escapan a los intereses legítimos de sus territorios".