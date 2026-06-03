Sánchez interviene en el Cercle d'Economia después de que Feijóo insistiera en que llegará a La Moncloa "con o sin ayuda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este miércoles a partir de las 13 horas en la reunión anual que ofrece el Cercle d'Economia que tiene lugar en Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona. El jefe del Ejecutivo acude a este foro solo un día después que también participara el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien prometió ante el empresariado catalán "devolver la decencia" a este país "con o sin ayuda".

"No busco atajos, ni vengo a pedir favores o regalarlos", aseguró Feijóo ante los asistentes. El líder de la oposición también remarcó que venía para defender "un proyecto limpio", un mensaje dirigido a Junts per Catalunya y PNV para forzar una moción de censura instrumental y adelantar las elecciones generales.

En el caso de Junts y PNV ya han admitido que no son favorables a ninguna moción de censura en estos momentos y piden a Pedro Sánchez que no agote la actual legislatura, que finaliza en el verano de 2027.

Sobre las palabras de Sánchez este miércoles, fuentes del Gobierno precisan que no habrá ningún gran anuncio. En otras ocasiones, el jefe del Ejecutivo sí que ha hecho uso de este espacio para avanzar alguna acción o medida; el año pasado, por ejemplo, el presidente adelantó en el Cercle que el Gobierno abriría una consulta pública para decidir sobre la posición administrativa ante la OPA del BBVA al Sabadell.