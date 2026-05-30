El PNV asegura que no negocia una moción de censura pero avisa a Sánchez: "Hay que coger el toro por los cuernos"

La portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, ha asegurado que su formación no está negociando "ninguna moción de censura" contra el Gobierno, pero le ha llamado al Ejecutivo a "coger el toro por los cuernos" y convocar elecciones anticipadas para que la ciudadanía decida. Así lo ha advertido tras conocerse una supuesta trama vinculada a pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez para "desestabilizar los procedimientos judiciales" que afectan a la formación o al Ejecutivo.

Vaquero, entrevistada este sábado en Parlamento en Radio 5, ha dicho que no ve la legislatura "agotada", al no haber presupuestos, no poder aprobarse "leyes importantes" por el "bloqueo constante" y porque las leyes que se impulsan son vía decreto ley, a lo que se suma, además, "un montón de causas judiciales abiertas" por corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo y del PSOE.

Tampoco cree que con el paso del tiempo vaya a mejorar la situación: "No va a ser que el tiempo lo cura todo y esto vaya a desaparecer". La formación vasca es uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez que se ha mostrado más crítico tras la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, de Gaspar Zarrías y de la gestora de las cuentas del partido, Ana Fuentes, por presuntas irregularidades en adjudicaciones de la SEPI.