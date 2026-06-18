El juez Calama acuerda investigar a las hijas de Zapatero y a su secretaria por el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, por el caso Plus Ultra. El magistrado, en el auto al que ha tenido acceso RTVE, da este paso para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito la semana pasada solicitó a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En el auto, el juez de la Audiencia Nacional indica que realizará una nueva resolución para señalar las declaraciones de las tres.

Calama argumenta que cita a las hijas de Zapatero como investigadas por ser administradores formales de una empresa mercantil, Whathefav, cuya operativa aparece vinculada al entramado investigado por recibir fondos que están bajo sospecha. También indica que si acudieran como testigos y no como investigadas se podrían vulnerar sus derechos en caso de que, en un futuro,se les atribuyera participación o responsabilidad en los hechos.

"La condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado determina, por sí misma, la procedencia de su citación en calidad de investigadas. La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad", indica el juez.

“"La citación en calidad de investigado/a no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito"“ José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional

Calama, sin embargo, deja claro que la citación de las hijas del expresidente como investigadas no se traduce en la comisión de un delito. "La citación en calidad de investigado/a no exige la existencia de un cuadro probatorio cerrado ni la acreditación plena del elemento subjetivo del delito, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición, cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos".

Cita también a la secretaria del expresidente El juez de la Audiencia Nacional también ha citado como investigada a la secretaria del expresidente del Gobierno; en su caso, sí que considera que Gertrudis Alcázar tiene relación directa con los hechos que se tratan en esta causa. "En este caso, los indicios de su participación directa en los hechos fueron ampliamente expuestos en el auto de fecha 18.05.2026 por el que fue autorizado el registro de la oficina en la que trabaja, lo que justifica su llamada al proceso en calidad de investigada", indica el magistrado. Calama recuerda parte del auto que dictó hace justo un mes para acceder a los requerimientos de información en el despacho de Zapatero. "La investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero", remarca.

Calama rechaza solicitar información a EE.UU. José Luis Calama también ha indicado en el auto que, por ahora, rechaza pedir por ahora información a Estados Unidos sobre el móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo de Plus Ultra, tal y como había solicitado el propio Zapatero. El juez desestima de este modo la intención del expresidente, que había presentado un escrito para pedir al país norteamericano más detalles acerca de la intervención del móvil, el acceso a la información del mismo, los métodos de clonado y la remisión del contenido a España, al plantear "dudas razonables" en el respeto a las garantías procesales. El magistrado sostiene que no es posible efectuar "una valoración fundada" sobre la petición de información sobre el móvil de Reyes hasta que Estados Unidos no conteste a la reclamación de "cooperación jurídica" que el juez envió hace unas semanas, en la que pedía al país utilizar como "medio de prueba" el contenido del teléfono del empresario venezolano. Concretamente, este teléfono constituye una de las principales fuentes de prueba sobre las que se ha erigido el caso.