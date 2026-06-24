El exchófer de los Bárcenas dice que "no recuerda" si Villarejo le pidió encontrar los audios

En una nueva sesión del juicio por el caso Kitchen, que desde la Audiencia Nacional analiza el presunto operativo parapolicial puesto en marcha por el Ministerio del Interior durante el ejecutivo de Mariano Rajoy, ha prestado declaración uno de los acusados de mayor relevancia: el exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, que ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, el tribunal y las defensas.

En plena investigación del caso Gürtel, presuntamente Ríos, que enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel, habría sido captado por el operativo para espiar a su jefe Luis Bárcenas, tesorero del PP, y robarle documentación comprometedora para el partido. Este miércoles, el exchófer, que habría recibido dinero procedente de fondos reservados en pago de sus servicios, ha cambiado su versión. Primero ha negado y después ha dicho no recordar si el excomisario Villarejo, también acusado, le pidió recuperar grabaciones del extesorero del PP.

“🔴Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, confirma que Villarejo le captó como confidente, mientras ejercía su trabajo para la familia del extesorero del PP



▪️Niega que le pidiesen documentación y grabaciones, ni tener acceso a los teléfonos móviles de Bárcenas



🎙️Laura Herrero pic.twitter.com/1gZC1c2Myx“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) June 24, 2026

El exconductor ha pasado de negar que le pidieran grabaciones a señalar que no lo recordaba, cuando el fiscal le ha mencionado una grabación donde se escucha cómo José Manuel Villarejo pidió al exchófer "darle al tarro" para hallar un 'pendrive' con conversaciones, que según la investigación serían del extesorero con el expresidente Mariano Rajoy o el dirigente del PP Javier Arenas.

"No recuerdo que me lo dijera y no recuerdo que Villarejo me dijera que tenía que recuperar unas grabaciones que no sabíamos si existían o no existían", ha dicho Ríos, cuya defensa ha impugnado este y otros audios.

Villarejo, que se hacía llamar Tommy, le captó para buscar testaferros El exconductor, que después logró plaza como policía y actualmente está suspendido de empleo y sueldo, ha explicado cómo le captó Villarejo, presentándose como Tommy o Tomás, y le pidió colaborar con la Policía para recuperar "los famosos millones" del extesorero dando información sobre testaferros o movimientos de la familia. Según su relato, el comisario le dijo que la policía sabía que había hecho ingresos con billetes de 500 euros o trasladado cuadros y le advirtió del riesgo de ser considerado cooperador de blanqueo si no colaboraba. El acceso del exchófer de Bárcenas en la Policía y los registros de su casa, en el foco del juicio Kitchen Durante su relato, ha explicado que fue captado en el verano de 2013, en un encuentro en el parking de una hamburguesería en Madrid, tras un primer intento fallido del también comisario Enrique García Castaño, y fue el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, entonces asesor en el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, quien les presentó. Recibió el encargo de no obstaculizar seguimientos, informar de los lugares a los que llevaba a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y las personas con quienes se veía e informar de números de teléfonos prepago o de matrículas. Según su relato, no le pidieron ningún documento, discos duros ni material informático. Además, ha explicado que le pagaron como confidente 2.000 euros al mes porque de lo contrario él hubiera dejado de trabajar para la familia Bárcenas, ya que necesitaba tener un salario asegurado.

Ríos niega que conociera actuaciones ilegales A preguntas de su letrada, Paloma López Arena, el chófer ha negado que al dar la dirección del taller de restauración de la mujer de Bárcenas alguien le manifestara que era para acceder ilegalmente. "Es la policía", ha recalcado negando que conociese ilegalidades. Villarejo afirma que Rajoy aprovechó una operación "oficial" sobre Bárcenas para "trincar" la información que "le afectaba" Noemí San Juan También ha negado que entregase a García Castaño teléfonos de Bárcenas para que fueran clonados en un Vips, al que niega haber acudido. Ha dicho además que no accedió a documentación, aunque sí trasladó cajas con expedientes desde la sede del PP al local de Rosalía Iglesias, y del primer abogado de Bárcenas al que después tomó el testigo. El exchófer ha añadido que no supo la identidad real de Villarejo hasta que no apareció en prensa y ha negado conocer que le apodasen como cocinero, mote da nombre al caso. "Me debían llamar, Villarejo o el comisario Tommy se refería a mí como Sergio o Sergi", ha apuntado.