Zapatero vuelve a recurrir la decisión del juez sobre el contenido del móvil del expresidente de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en su petición para averiguar en qué circunstancias Estados Unidos obtuvo los mensajes del presidente de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que aparecen reflejados en el sumario por el que se le investiga. Así se desprende de un escrito al que ha tenido acceso RTVE, en el que señala que ya el pasado 10 de junio el expresidente pidió determinar la "licitud y utilizabilidad" del dispositivo. El juez José Luis Calama desestimó esta decisión ocho días después, por lo que Zapatero insiste y ha presentado un recurso de reforma contra esa decisión".

El magistrado solicitó autorización a Estados Unidos para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por una agencia norteamericana del móvil de Reyes, contra quien existe una orden internacional de arresto y cuyo nombre aparece en numerosas ocasiones en el sumario de la causa que investiga al expresidente Zapatero para analizar su posible relación con el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros por parte del Gobierno español, en 2021.

Las conversaciones del dispositivo fueron "puestas a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)".

El 10 de junio, Zapatero pidió ampliar la Comisión Rogatoria a Estados Unidos para averiguar en qué condiciones se extrajo o clonó la información del teléfono de Reyes, cuáles fueron los "mecanismos de verificación" de su integridad o la cadena de custodia de la información hasta su entrega a las autoridades españolas.

El escrito del letrado del expresidente, recuerda que los órganos jurisdiccionales están "constitucionalmente obligados" a controlar de forma efectiva "la licitud de toda la información que se vaya incorporando a la causa" y averiguar si cumple las exigencias constitucionales y legales. Más aún cuando la obtención del material "se da fuera del ámbito de su conocimiento".

En esos casos, continúa, "a la evidente merma" de las posibilidades de contradicción y defensa del investigado, se suma según el escrito, el riesgo de instrumentalizar la investigación penal para "dotar de apariencia legitima a unas informaciones que habrían sido ilícitamente obtenidas según los estándares de nuestro sistema jurídico".

Por eso, insiste, se debe aclarar "si se pueden utilizar en un procedimiento penal español los resultados de una actuación realizada por autoridades extranjeras" sin que el órgano judicial español pueda "controlar las circunstancias concretas de su ejecución o de verificar su fiabilidad".