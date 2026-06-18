Zapatero, ante el juez por el rescate de Plus Ultra: "No ejercí ni la más mínima influencia ni nadie me lo pidió"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó por activa y por pasiva ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cualquier injerencia e intervención en el rescate de Plus Ultra, motivo por el que está imputado. "No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate y toda mi actividad profesionalidad ha sido conforme a la legalidad", afirmó nada más comenzar el interrogatorio que duró cerca de tres horas y al que ha tenido acceso RTVE.

Zapatero, que llegó este miércoles a sentarse ante la Audiencia Nacional en calidad de imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, defendió en repetidas ocasiones su inocencia a lo largo de su declaración. "Tengo que decir varias cosas: no hablé con ninguna autoridad política, funcionario, empleado público sobre el rescate de Plus Ultra y por tanto creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", se defendió Zapatero ante Calama después que el magistrado le señalase que la tesis principal del procedimiento es que intervino para conseguir que la aerolínea obtuviera dos préstamos para su rescate. La investigación busca aclarar si la ayuda de 53 millones en 2021 del Gobierno a Plus Ultra para reflotarla tras la crisis de la pandemia fue utilizada para blanquear dinero y el pago de comisiones ilegales.

"Lo reafirmo rotundamente, no tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate. Eso es una verdad incuestionable y no habrá nadie que pueda decir lo contrario", llega a afirmar tajantemente el expresidente.

Calama a Zapatero: "Las dichosas joyas" Durante las casi tres horas de declaración, Zapatero respondió a su abogado y al magistrado que lleva el caso, con quien mantiene en todo momento una actitud de respeto y cordial, llegando incluso a debatir y discrepar entre ambos en diferentes puntos de la declaración. La parte en la que no contestó fue la relativa a las joyas valoradas en más de un millón de euros que la UDEF encontró en su despacho. "Las dichosas joyas", le llega a decir Calama cuando le pregunta si quiere declarar sobre ellas. "No deseo declarar", se limita a responder Zapatero con un tono serio y directo. Desde el inicio de la declaración, Calama puso el foco sobre los supuestos análisis de consultoría que el expresidente del Gobierno realizaba para la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, a quien los directivos de Plus Ultra consideraban como el "lacayo" del expresidente y al que la Policía encontró casi 300.000 euros en efectivo en el registro de su domicilio. "Tengo relación con Julio Martínez desde aproximadamente 2011, una relación de amistad", defendió Zapatero. "Durante casi todo este tiempo hemos compartido la afición de correr y hemos tenido una buena amistad que mantengo", afirmó el expresidente.

Zapatero, sobre Julio Martínez: "Jamás me pidió ni insinuó nada ilegal" "No tengo relación profesional con él hasta 2020, cuando él crea Análisis Relevante y me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor. A partir de ahí es cuando empieza la parte de relación profesional", argumentó Zapatero ante el juez. Además, le aseguró a Calama que fue él mismo quien propuso a Martínez que sus hijas "podrían" con su agencia, What The Fav, "prestar una colaboración formal con Análisis Relevante" para hacer "todo el seguimiento digital y todo lo que suponía de apoyo a la tarea de seguimiento de medios de comunicación". Aunque el magistrado puso en duda el papel de la empresa de sus hijas, ya que prácticamente solo tenía como clientes a Análisis Relevante. De hecho este jueves Calama ha acordado investigarlas en el procedimiento. En un momento de la declaración, Calama también cuestionó a Zapatero si tenía un contrato firmado con la empresa de Martínez por los informes "verbales", que aseguró el expresidente que hacía para Análisis Relevante. "No. No tenía un contrato, era un acuerdo dada la confianza que tenemos los dos", justifica Zapatero al respecto. Posteriormente, el magistrado insistió en si Julio Martínez fue su asistente, a lo que Zapatero asegura que es "un amigo" con el que con el paso del tiempo ha tenido "relación profesional". "Por cierto, que jamás me pidió ni me insinuó nada que tuviera que ver con una ilegalidad, jamás", especifica Zapatero sobre el que se considera como presunto testaferro de la trama. Sin embargo, el juez insiste en varias ocasiones y pone en duda que la empresa de consultoría tuviese casi siempre a la compañía Plus Ultra como cliente.