Zapatero, ante el juez por el rescate de Plus Ultra: "No ejercí ni la más mínima influencia ni nadie me lo pidió"
- RTVE ha tenido acceso a las casi tres horas de declaración del expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional
- "No he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore', es que ni sé lo que es", le comentó Zapatero al magistrado
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó por activa y por pasiva ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cualquier injerencia e intervención en el rescate de Plus Ultra, motivo por el que está imputado. "No he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate y toda mi actividad profesionalidad ha sido conforme a la legalidad", afirmó nada más comenzar el interrogatorio que duró cerca de tres horas y al que ha tenido acceso RTVE.
Zapatero, que llegó este miércoles a sentarse ante la Audiencia Nacional en calidad de imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, defendió en repetidas ocasiones su inocencia a lo largo de su declaración. "Tengo que decir varias cosas: no hablé con ninguna autoridad política, funcionario, empleado público sobre el rescate de Plus Ultra y por tanto creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", se defendió Zapatero ante Calama después que el magistrado le señalase que la tesis principal del procedimiento es que intervino para conseguir que la aerolínea obtuviera dos préstamos para su rescate. La investigación busca aclarar si la ayuda de 53 millones en 2021 del Gobierno a Plus Ultra para reflotarla tras la crisis de la pandemia fue utilizada para blanquear dinero y el pago de comisiones ilegales.
"Lo reafirmo rotundamente, no tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate. Eso es una verdad incuestionable y no habrá nadie que pueda decir lo contrario", llega a afirmar tajantemente el expresidente.
Calama a Zapatero: "Las dichosas joyas"
Durante las casi tres horas de declaración, Zapatero respondió a su abogado y al magistrado que lleva el caso, con quien mantiene en todo momento una actitud de respeto y cordial, llegando incluso a debatir y discrepar entre ambos en diferentes puntos de la declaración. La parte en la que no contestó fue la relativa a las joyas valoradas en más de un millón de euros que la UDEF encontró en su despacho. "Las dichosas joyas", le llega a decir Calama cuando le pregunta si quiere declarar sobre ellas. "No deseo declarar", se limita a responder Zapatero con un tono serio y directo.
Desde el inicio de la declaración, Calama puso el foco sobre los supuestos análisis de consultoría que el expresidente del Gobierno realizaba para la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, a quien los directivos de Plus Ultra consideraban como el "lacayo" del expresidente y al que la Policía encontró casi 300.000 euros en efectivo en el registro de su domicilio. "Tengo relación con Julio Martínez desde aproximadamente 2011, una relación de amistad", defendió Zapatero. "Durante casi todo este tiempo hemos compartido la afición de correr y hemos tenido una buena amistad que mantengo", afirmó el expresidente.
Zapatero, sobre Julio Martínez: "Jamás me pidió ni insinuó nada ilegal"
"No tengo relación profesional con él hasta 2020, cuando él crea Análisis Relevante y me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor. A partir de ahí es cuando empieza la parte de relación profesional", argumentó Zapatero ante el juez. Además, le aseguró a Calama que fue él mismo quien propuso a Martínez que sus hijas "podrían" con su agencia, What The Fav, "prestar una colaboración formal con Análisis Relevante" para hacer "todo el seguimiento digital y todo lo que suponía de apoyo a la tarea de seguimiento de medios de comunicación". Aunque el magistrado puso en duda el papel de la empresa de sus hijas, ya que prácticamente solo tenía como clientes a Análisis Relevante. De hecho este jueves Calama ha acordado investigarlas en el procedimiento.
En un momento de la declaración, Calama también cuestionó a Zapatero si tenía un contrato firmado con la empresa de Martínez por los informes "verbales", que aseguró el expresidente que hacía para Análisis Relevante. "No. No tenía un contrato, era un acuerdo dada la confianza que tenemos los dos", justifica Zapatero al respecto.
Posteriormente, el magistrado insistió en si Julio Martínez fue su asistente, a lo que Zapatero asegura que es "un amigo" con el que con el paso del tiempo ha tenido "relación profesional". "Por cierto, que jamás me pidió ni me insinuó nada que tuviera que ver con una ilegalidad, jamás", especifica Zapatero sobre el que se considera como presunto testaferro de la trama. Sin embargo, el juez insiste en varias ocasiones y pone en duda que la empresa de consultoría tuviese casi siempre a la compañía Plus Ultra como cliente.
El expresidente negó conocer a los directivos de Plus Ultra
Respecto a la compañía, el propio Zapatero llegó a admitir que solicitó al banco Santander que atendieran a los responsables de la aerolínea, pero que no intervino para buscar financiación. A preguntas de su abogado sobre si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto". "Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".
Además, el expresidente también negó que le contactaran directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI. "Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró nuevamente desvinculándose del polémico rescate de más de 50 millones de euros otorgado a la compañía.
En cuanto a los directivos de la compañía, Zapatero negó cualquier contacto telefónico o en persona con los altos cargos de Plus Ultra como Rodolfo Reyes, que es la persona que se refirió a al expresidente como su "pana". "No puedo hacerme responsable de lo que dicen terceros, incluso uno de los que habla no lo conozco", le comentó Zapatero al juez. Aunque sí aseguró conocer a Camilo Ibrahim, uno de los hombres fuertes de la aerolínea. "Lo conocí en una reunión de un grupo de empresarios que tuve en Caracas. Querían preguntarme sobre la situación política, como me ha pasado tantas veces, con tantísima gente de todos los sectores en Venezuela. Luego creo haber estado otra vez con él aquí en Madrid, se interesó para ver si yo podía trabajar por la liberación del tío de Juan Guaidó", explicó Zapatero, que añadió que "jamás" ha viajado al país sudamericano con directivos de la compañía, aunque sí lo ha hecho en aviones de la aerolínea.
Zapatero también mostró su sorpresa a Calama porque en el auto de imputación le atribuyese indiciariamente que tenía empresas en el extranjero y se desvinculó de la creación de una empresa 'offshore' en Dubái para blanquear dinero de la trama. "Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió hasta límites insospechados", le llega a decir Zapatero a Calama. "¿Por qué? Porque se dice que yo dí directrices para la constitución de sociedades 'offshore'. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore', es que ni sé lo que es", afirma el expresidente.
En concreto, el juez apuntó que Zapatero habría impartido instrucciones para constituir una sociedad mercantil instrumental en esa ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Calama sospecha que, a través de ella, se habría canalizado el cobro de 530.000 euros, el 1% del rescate que otorgó el Gobierno, y que presuntamente habría recibido la supuesta red a cambio de sus gestiones para la concesión de la ayuda a Plus Ultra.