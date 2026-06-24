Junts pide a Sánchez que dimita: "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí cumpla"

Durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la corrupción que rodea al PSOE tras la condena al exministro José Luis Ábalos, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o el caso Leire Díez, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le ha pedido este miércoles que se "aparte" y deje que el Parlamento le sustituya, porque está "tocado y hundido" y la situación de corrupción es "insostenible".

La diputada catalana ha defendido que esta sería la mejor salida para evitar que gobierne la extrema derecha y una vez que Sánchez, ha dicho, se presente en días como estos ante la Cámara sin la mayoría ni la legitimidad para ocupar el poder. "Todo no puede quedar paralizado por la situación personal o política de una sola persona", ha advertido Nogueras.

En este sentido, ha citado al poeta Salvador Espríu afirmando que "a veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero jamás ha de morir todo un pueblo por un hombre solo".

Además de esta medida para impedir que la extrema derecha llegue al poder, Nogueras ha planteado la salida de Sánchez como alternativa ante la falta de propuestas para salir del "bloqueo" político actual y ante la negativa del jefe del Ejecutivo a someterse a una cuestión de confianza y a convocar elecciones.

La portavoz de Junts ha cargado además durante su intervención contra los socios de izquierda de Sánchez y les ha preguntado si "la corrupción de una Moncloa de izquierdas es menos grave que la de una Moncloa de derechas".

Tras ello, fuentes socialistas consultadas por RTVE Noticias han respondido a Junts que si quieren cambiar el presidente que apoyen una moción de censura.

Otros socios, como el BNG o EH-Bildu han defendido durante la comparencencia que Sánchez debe continuar aunque han avisado que no darán "un cheque en blanco". Mientras el representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha criticado que la corrupción que afecta al Gobierno y al PSOE es "extremadamente grave", cree que el hecho de que exista "una operación política o judicial" para acabar ellos "no lo exime" de actuar "con contundencia frente" a la corrupción. En términos similares se ha expresado la otra formación vasca. EH-Bildu también ha rechazado facilitar un adelanto electoral y ha pedido a Sánchez "revertir la parálisis" legislativa del Gobierno y pasar a la "ofensiva" contra lo que considera una "operación política, judicial, policial y mediática perfectamente orquestada" de PP y Vox contra el Ejecutivo.

ERC muy crítico con Sánchez Más duro ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha avisado a Sánchez que si sigue gobernando solo por "resistir", cuando se marche en el PSOE solo quedará "gente muy chunga". El republicano ha insistido en que no tiene ganas de ver al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente y al de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente, pero ha preguntado "para qué" quiere continuar Sánchez en La Moncloa. "Resistir está bien, hay muchísima gente que subsiste gracias a este Gobierno", ha defendido Rufián aunque ha cuestionado la postura de limitarse a decir que se es "lo menos malo entre lo malo y no hacer absolutamente nada más". Rufián se ha dirigido directamente a Sánchez, a quien le ha pedido que le mirara a los ojos, y le ha preguntado si sabía algo de los comportamientos de los exsecretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y de la exmilitante Leire Díez. "¿Ustedes han robado?" ha espetado al presidente, al tiempo que ha recordado que a Ábalos "le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta". En ese sentido, ha asegurado que la palabra de Ábalos era "la palabra de Dios" y para él "Dios era Pedro Sánchez". Feijóo insiste en exigir a Sánchez elecciones: "La corrupción es usted, es el nexo político corruptor" Noemí San Juan "No me cuente milongas", ha dicho Rufián, quien ha asumido que la Justicia "no es igual para todos" en España y que el PSOE sufre una "persecución" judicial por haber pactado con fuerzas soberanistas, pero que el Gobierno no actuado para detenerlo. "Bienvenidos, los jueces no son seres de luz, hay una España negra que ha mandado toda la vida y que ustedes han colaborado en tapar", ha asegurado. A su vez, ha pedido la izquierda hacer una reflexión sobre las explicaciones que hubieran pedido a líderes de la derecha como los propios Feijóo y Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso si estuvieran investigados por tener joyas de más de un millón de euros, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Por último ha retado al PP a presentar una moción de censura, si tiene los votos necesarios y tienen "agallas" y ha asegurado que Junts está "entregadísimo" en apoyarla. Fuentes del PSOE también han restado importancia a estas declaraciones. "Ha tenido otras intervenciones mucho más duras", han señalado desde las filas socialistas en privado a RTVE Noticas. "Tiene que posicionarse para su electorado", han justificado.

Sumar pide al PSOE que "Ferraz deje de ser un problema" para la izquierda Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido a Sánchez, que "Ferraz tiene que dejar de ser un problema" para la izquierda y ha advertido de que no cabe refugiarse en el "cinismo" ante los casos de corrupción porque están "hartas" de los "Ábalos, Leire Díez y Santos Cerdán", igual que los intentos del juez Juan Carlos Peinado de "desestabilizar" al Ejecutivo de coalición. Según Sumar, la respuesta del Gobierno ante la corrupción no puede ser "lanzar balones fuera" o ponerse de perfil. Al contrario, ha exigido que la respuesta de reimpulsar la acción legislativa y aprobar medidas sociales y de regeneración que demuestren en el año que resta de legislatura a la ciudadanía progresista que este Gobierno "merece la pena" ante los futuros comicios. Por ello, ha demandado al PSOE que en lugar de "frenar" opte por acelerar iniciativas como la reforma del registro horario o actuaciones en vivienda. "Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este Gobierno (...) Cada vez que ha escuchado a quienes peleamos para democratizar las instituciones y para poner límites a las oligarcas, el Gobierno ha salido reforzado. Y, sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el Gobierno se ha metido en un pantano. Estamos hartas de Ábalos, de Leire Díez, de Santos Cerdán, tan hartas como estamos del juez Peinado y sus intentos de desestabilizar este Gobierno", ha exclamado. Tras su declaración, fuentes de Moncloa han restado importancia a la crítica de sus socios de Gobierno y creen que han hecho "un discurso valiente". "Respetamos cualquier crítica y compartimos la filosofía de la lucha contra la corrupción. Vamos de la mano", han añadido.