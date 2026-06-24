Cruce de reproches en el Congreso por los escándalos que cercan al Gobierno y al PSOE: "La corrupción es usted"

El pleno del Congreso ha sido escenario este miércoles de un agrio debate sobre los casos de corrupción que cercan al PSOE. Con un discurso durísimo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el rosario de escándalos que le rodean: "La corrupción es usted". Pero el presidente del PP no ha sido el único; Sánchez se ha tenido que enfrentar a las críticas de sus propios socios, que le han preguntado por qué seguir adelante, como ha señalado ERC , o le han planteado directamente que se marche, como ha exigido Junts.

"Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a hacerlo", ha defendido Sánchez en su primera intervención, tras diferenciar lo hecho por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez frente a las acusaciones que pesan sobre José Luis Rodríguez Zapatero, su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. "Yo jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas", ha asegurado sobre los tres primeros, mientras que ha enmarcado las causas de los tres últimos en una estrategia para "debilitar" a su Gobierno.

"No somos infalibles, pero no vamos a cometer el error de callarnos ni de rendirnos. Limpiamos lo que haya que limpiar. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance", ha concluido el presidente, que, aunque ha reconocido errores, ha desplegado una vez más su estrategia de permanecer inmutable a los titulares que prácticamente se suceden cada día sobre los escándalos que cercan al Ejecutivo y a su partido. Con un discurso a la ofensiva, ha acusado al PP de "hipócrita" a la hora de hablar de corrupción. "No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica", ha denunciado.

"Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado" Sánchez se ha encontrado enfrente a un Núñez Feijóo que ha hilvanado uno de los discursos más duros de la legislatura. El presidente del PP no ha dudado a la hora de situar al presidente del Gobierno en el centro de todas las causas judiciales. Ha asegurado que es el "nexo corruptor" y "el [número] uno sin presunto". "¿A qué hay que esperar ahora? ¿A que le llegue un suplicatorio al señor P. S.?", se ha preguntado el líder de los populares, que ha vuelto a reclamar la convocatoria de elecciones. Feijóo insiste en exigir a Sánchez elecciones: "La corrupción es usted, es el nexo político corruptor" Noemí San Juan "Tito Berni en calzoncillos es lo más digno con lo que nos han deleitado", ha disparado Núñez Feijóo, que ha reprochado a Sánchez haber gobernado con el único objetivo de favorecer a los suyos: "Su Gobierno ha mejorado la vida de su gente. Disuelva usted las Cortes". El presidente del PP ha propuesto una vez más una moción de censura para desalojar a Sánchez de La Moncloa, pero consciente de que no tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante, ha cargado contra el resto de formaciones que sustentan al PSOE. "¡Qué soberbia e indignidad hay en los grupos que apoyan al Gobierno!, ¡Con las mismas manos aplaudían ustedes al señor Ábalos!", ha censurado Feijóo, que les ha advertido de que acabarán siendo víctimas de los socialistas. El líder de Vox, Santiago Abascal, también ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, al que ha acusado de intentar robar las próximas elecciones. "Sé que ha hecho de la resiliencia su bandera, pero las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no las hace admirables", ha señalado Abascal, que ha asegurado que no entiende cómo "no le da un mínimo y un ápice de vergüenza" continuar al frente del Ejecutivo. 01.08 min Transcripción completa Así que he aquí la pregunta, señor Presidente. ¿Usted tiene pecado? Repito, ¿usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo, más simple. ¿Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número dos.. de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Inequívoca Inequívoca. Así que la pregunta es ¿usted lo sabía? ¿Ustedes tienen pecado? Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera en vestidura del Rufián, a Sánchez, sobre la condena de Ábalos: "¿Usted tiene pecado, sabía algo? ¿Ustedes han robado?" "Ferraz tiene que dejar de ser un problema para el Gobierno", ha defendido la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, que ha reprochado al jefe del Gobierno que su estrategia ante las cascadas de casos de corrupción sea "lanzar balones fuera" o ponerse de perfil. "España no va a esperar más al Partido Socialista", ha advertido.

"La pregunta es: ¿usted lo sabía?, ¿ustedes tienen pecado?" El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido uno de los socios más críticos con Sánchez. "La pregunta es: ¿usted lo sabía?, ¿ustedes tienen pecado?", ha inquirido el republicano, que ha exigido al presidente del Gobierno que no le mienta. "La palabra de Ábalos era la palabra de Dios. Y usted era Dios. Menos caritas y no me cuente milongas", ha censurado. Rufián ha vuelto a preguntar por qué continuar al frente del Gobierno: "Llenemos de contenido la legislatura". 01.05 min Transcripción completa presidente usted señor presidente ministro del Reino Unido, que a diferencia de usted, él sí que dispone de una amplísima mayoría. Señor Sánchez, sus incumplimientos, su incapacidad de mantener la mayoría, la corrupción, hacen insostenible esta situación No lo investimos por eso. Tendría que convocar elecciones, ha dicho que no lo hará, pero hay una alternativa. Hay una mayoría que no queremos que la extrema derecha ocupe el poder Señor Sánchez, apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir, de cumplir con Cataluña y de cumplir con Cataluña y de cumplir con los catalanes. Muchas gracias y visca Cataluña Llebre Junts insta a Sánchez a marcharse para que el bloque de investidura elija a otro presidente "Sus incumplimientos, su incapacidad de mantener la mayoría y la corrupción hacen insostenible esta situación", ha subrayado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ha planteado que Sánchez debería dimitir al igual que ha hecho el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, para que el bloque de investidura elija a un nuevo presidente. "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir", ha propuesto.