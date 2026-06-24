La UDEF apunta que Zapatero medió en Bolivia a favor de una empresa con problemas judiciales a cambio de 200.000 euros

Un informe de la UDEF dentro de la causa Plus Ultra apunta a que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero medió ante el Gobierno de Bolivia a favor de un grupo empresarial, Grupo Gloria, con problemas judiciales en el país, a cambio de 200.000 euros cobrados de otra empresa, Focus Social Research, por servicios de asesoría "no prestados". Los investigadores señalan reuniones en 2024 en Bolivia entre Zapatero y el presidente del país, Luis Arce, el ministro de economía, Marcelo Montenegro, y el ministro de justicia, César Adalid Siles, entre otras personas.

El motivo de la asesoría del expresidente, según este informe, fue ejercer influencia sobre estos cargos políticos bolivianos "a favor del denominado Grupo Gloria", un conglomerado peruano con inversiones en distintos países latinoamericanos y sectores, como el de la alimentación, el cemento, la agroindustria, “papeles y cartones y transporte”, precisa la UDEF. Una de las empresas del grupo había sido denunciada en 2011 por la Fábrica Nacional de Cemento de Bolivia (FANCESA) por competencia desleal. Tras distintas sentencias en contra, logró en 2025 el fallo favorable de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz: dejó sin efecto el pago de una indemnización de 107 millones de dólares americanos a la cementera boliviana. El asunto está ahora en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), "que debe emitir sentencia que confirme o revoque el amparo", apunta la UDEF.

Así consta en un informe entregado al juzgado de José Luis Calama en la Audiencia Nacional, que ha imputado al expresidente del Gobierno en el caso Plus Ultra al entender que Zapatero lidera una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener "beneficios económicos" con la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea.

Una de esas intermediaciones, de acuerdo con este informe, tuvo lugar en Bolivia a favor del grupo empresarial peruano. Los investigadores aseguran que han encontrado los indicios en los dispositivos móviles intervenidos a la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, "conversaciones de las que se desprendería el ejercicio de influencias por parte de Rodríguez Zapatero a favor del denominado Grupo Gloria". Una mediación que fue pagada con 200.000 euros sin embargo por otra empresa, Focus Social Research SAC., que se dedica al marketing "y que habría sido empleada como sociedad interpuesta". La UDEF cree que detrás de los pagos está en realidad el Grupo Gloria, que buscaba apoyo e influencia de Rodríguez Zapatero en varios litigios "millonarios" en Bolivia.

Los investigadores aseguran que en el registro del despacho de Zapatero encontraron "diversa documentación" de tres transferencias a una cuenta a nombre del expresidente por valor de 200.000 euros en total y procedentes de la citada Focus Social Research. En concreto, 100.000 euros el 2 de julio de 2024, 50.000 euros el 20 de junio de 2025 y otros 50.000 más cuatro días después, hace hoy justo un año. Añaden los investigadores que en el móvil de la secretaria han encontrado mensajes relacionados con estos pagos.

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