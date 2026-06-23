Felipe González cree que Sánchez debe dimitir o convocar elecciones tras la sentencia a Ábalos

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que, tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos opciones "más claras" son dimitir o convocar elecciones, para "que te ratifiquen o te rectifiquen".

González ha lanzado este mensaje este martes en un coloquio en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con motivo de la asamblea general de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto), donde ha señalado que Ábalos y también el ex secretario de Organización Santos Cerdán, que también está en prisión provisional, "son personas de su confianza y, por lo tanto, hay una responsabilidad política evidente".

De hecho, ha recordado que "por ese tipo de responsabilidad política" Ábalos defendió la moción de censura contra el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, "para que se fuera por responsabilidad política".

"No hace falta que te empujen. Hay un momento en que la responsabilidad política hay que asumirla. En eso consiste el liderazgo no mercenario o el liderazgo que se hace cargo del estado de ánimo de los otros", ha sostenido el expresidente del Gobierno. Con todo, ha recordado que él ya ha sostenido en ocasiones anteriores que Sánchez "las elecciones tenía que haberlas convocado ya".

González también ha dicho que la sentencia contra el exministro Ábalos, está "bien hecha", ya que se imponen 24 años "por una serie de delitos" acumulados, y apreciando en todo caso que "no es la sentencia más alta que se haya hecho". Además, ha dicho que esa sentencia, que es "correcta", no ha de provocar a la ciudadanía "tener una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales", ya que incluso el PSOE en el pasado "ha aplaudido a aquellos que se han arrepentido" y han delatado al Partido Popular. "Incluso los hemos indultado".

"Ahora parece que reaccionamos diciendo que Aldama no es creíble, pero es tan creíble como lo eran los otros. No tengo la fortuna de conocer al personaje, pero él delata la existencia de delitos autodelatándose", ha añadido. Y ha insistido en recordar al respecto que el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, "ha animado a la gente a hacer eso", volviendo a poner encima de la mesa que gobiernos socialistas "han indultado a gente premiándolos por haber descubierto tramas corruptas en la otra parte".

González también ha tenido tiempo para valorar los pactos del PSOE con Bildu, diciendo sobre la izquierda vasca que "todavía está por ver si ayudan a descubrir" algunos asesinatos que "están todavía sin investigar" cuando ETA operaba en España, a lo que añade que tampoco "han pedido perdón por lo que hicieron". Con estos argumentos, pide al PSOE replantearse "la teoría de que la suma de minorías es la nueva mayoría", algo que "simplemente es una renuncia al liderazgo mayoritario".