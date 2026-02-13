Ángel Víctor Torres insinúa que Felipe González debería irse del PSOE tras sus críticas a Sánchez

El choque interno en el PSOE no baja de intensidad. Ya sea por las críticas del ministro Óscar López a la figura del fallecido e histórico socialista de Aragón Javier Lambán, o por las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González a Pedro Sánchez.

Este viernes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insinuado que González no debería estar en el PSOE después de que reprochara a los socialistas la falta de autocrítica tras las derrotas en Aragón y Extremadura y afirmara que votará en blanco porque no quiere apoyar a Sánchez. "Cuando quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces ahí", ha señalado el ministro.

En declaraciones a Canarias Radio, Torres ha señalado que él no criticaría al PSOE junto a otros partidos que lo suelen "atacar históricamente", por lo que ha considerado que González tampoco lo debería hacer. Y ha asegurado que le "apena" escuchar a González decir que no quiere apoyar a Sánchez. El ministro afirmó, "con absoluta sinceridad", que González "puede opinar lo que quiera, pero no es cualquiera".

Torres ha admitido que el PSOE tendrá que hacer autocrítica por estar perdiendo apoyos, pero también ha considerado que la debe hacer el PP por estar "engordando" a Vox.

Pero Torres no ha sido la única en el Gobierno en afear las palabras del expresidente González. Preguntada por ello, la ministra Ana Redondo ha dicho que "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías".

En los días previos, habían invitado a dejar el PSOE a González otros socialistas, como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, pero no dirigentes de peso en activo como ahora.

González está "cada vez más lejos del cariño, del sentir y de la admiración de los socialistas", ha incidido otra ministra, la de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien también ha pedido al expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996 que reflexione, pero sin aclarar si la reflexión sería para irse del partido como le ha pedido Torres. "Creo que el Felipe González de hoy no conoce bien a la España de hoy, a la sociedad de hoy y a la política de hoy", ha añadido Rodríguez.

En cambio, evitando entrar en polémica, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, solo ha señalado que, "indiscutiblemente, todo el Partido Socialista piensa que Felipe González fue un gran presidente del Gobierno entre 1982 y 1996".

Tampoco lo ha hecho la titular de Educación, Milagros Tolón, quien pese a indicar que no comparte lo dicho por González, ha resaltado que es una persona a la que respeta "muchísimo".