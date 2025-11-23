El mensaje de Maruja Torres al rey Juan Carlos y Felipe González: "A día de hoy, los considero traidores"

Luciendo una camiseta con la bandera de Palestina, Maruja Torres ha pisado el plató de Al cielo con ella con la fuerza que la caracteriza. "Esto me lo he querido poner para que no olvidemos, para que sepamos que sigue, y para ver si algún día llevamos ante algún tipo de justicia a los perpetradores del genocidio", ha dicho en referencia a las miles de muertes en Gaza.

La escritora y periodista se ha hecho a sí misma. Ha sido enviada especial -que no corresponsal- en numerosos conflictos como el del Líbano, Panamá o en Israel. "Antes de entrar en El País, había trabajado en todas partes: en la prensa del Movimiento, donde me hice sindicalista por contraste, o en la revista Garbo que era del corazón. Luego tuve la suerte de entrar en Fotogramas y trabajar en cine metiéndome con la censura, porque había mucha censura. Todo eso que fui haciendo me sirvió. Yo no he estudiado, no tengo ni el bachillerato, y todo eso me sirvió de escuela".

"Mi profesión es lo mejor de mi vida" Asegura que no siente que haya renunciado a nada por su profesión, más bien, todo lo contrario. Maruja Torres se muestra satisfecha y feliz por la trayectoria profesional lograda. "Si hubiera tenido las cosas a las que se supone que he renunciado, que como siempre son el matrimonio, los hijos, los bautizos, las comuniones…, si hubiera tenido todo eso, no habría tenido lo mejor de mi vida, que es la profesión. Mi profesión me ha ayudado siempre". “Yo creo que tener éxito es tener amigos. Amigos, amigas o amigues“ Además de su profesión, la periodista tiene claro lo que significa tener éxito en la vida. "Yo creo que tener éxito es tener amigos, por ejemplo. Llegar a fin de mes, tener un techo, aunque te lo vayan a subir, tener una pensión... Pero el éxito mayor es tener amigos, porque alguien te ayudará, y de hecho, lo hacen. Tener amigos es lo mejor que te puede pasar. Amigos, amigas o amigues".

"A día de hoy, los considero traidores" Con la claridad que la caracteriza, y cuando Henar Álvarez le pregunta quién es la peor persona que ha conocido, Maruja Torres plantea tres nombres que dice, tuvieron relieve, "que parecían patriotas y que en este momento los considero traidores: el rey Juan Carlos, Felipe González y Juan Luis Cebrián". Maruja Torres, en un momento del programa 'Al cielo con ella' t En esta entrevista hace referencia también a cómo fue la época de la dictadura franquista en España, y a que haya jóvenes que defienden ese sistema. "Era una época gris en todos los sentidos. Era gris la policía que iba vestida de gris y es cierto que las mujeres estábamos muy mal, empezando por mi madre. Los hombres también porque la mitad habían sido humillados y vencidos. [...] Pero que los jóvenes sean tan tontos como para tener que buscar una dirección en Google Maps, que está a dos portales, y al mismo tiempo crean que lo saben todo sobre el franquismo".