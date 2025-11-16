Asier Etxeandia, invitado en 'Al cielo con ella': "Poner límites no es de flipados, es de tener inteligencia emocional"
- El actor se abrió y contó historias familiares, también cómo se encuentra ahora que tiene 50 años
Asier Etxeandia ha sido el último invitado de Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez, y ha dejado una de las entrevistas más sinceras, emocionantes y divertidas de la temporada. El actor habló sin filtros sobre su trayectoria, sus inseguridades, el éxito, la edad, su relación con el cuerpo y las anécdotas más sorprendentes de su vida profesional. "Me siento un privilegiado por dedicarme a esto… pero me hago bullying a mí mismo", confesó al inicio de la conversación. Según él, cuando no trabaja, se vuelve "peligroso" consigo mismo: "Si no hago nada, siento que no valgo para nada. Cierro afters, me meto en bosques…".
De trabajador en un sex-shop a la gran pantalla con Almodóvar
Henar repasó los inicios del actor, incluido su trabajo en un sex-shop, un empleo del que Asier se siente satisfecho: “A mí no me parece nada precario. Me parece sano ayudar a la gente a vivir su sexualidad”. Recordó también su época más dura, cuando llegó a dormir en un banco frente a la Ópera de Madrid, hasta que decidió plantarse ante el trato que recibía: “Me piré y no he dejado de trabajar”, aseguró, después de que una responsable le advirtiera de que “podría no volver a trabajar” por sus "actitudes y comportamientos".
La presentadora recordó que “hasta Almodóvar te ha llamado”, y ambos rieron al recordar su participación recortada en Los abrazos rotos, una película de la que borraron los planos donde él salía. Sin embargo, años más tarde, Pedro Almodóvar volvió a llamarle para actuar en Dolor y gloria, a partir de entonces llegaría una nueva etapa: “La vida rima mucho”, afirmó.
Su sueño pendiente: Guillermo del Toro
Al preguntarle con quién le gustaría trabajar ahora, Asier lo tuvo claro: "Guillermo del Toro. Vi Frankenstein ayer y me pasé toda la película llorando. Qué belleza". Henar lanzó un mensaje directo al cineasta mexicano para que le llame, un llamamiento acompañado por una gran ovación del público.
Etxeandia también habló abiertamente del paso del tiempo: "No tengo complejo con los 50, pero sí lo tuve con los 40. No me aceptaba. Sentía que ya no pertenecía a esto". También confesó lo difícil que fue verse con un cuerpo diferente: "Yo era delgado y, de repente, me convertí en mi padre. Ahora soy ‘Don Pimpón’, pero con estilo", decía entre risas. Convive con el síndrome del impostor, aunque ya en retirada: “A veces pienso que a quién le va a gustar lo que hago, que no soy nada”.
Cabaret, la posesión del escenario y la necesidad de parar
El actor revivió su intensa etapa en Cabaret, donde interpretó durante años al Maestro de Ceremonias: "Había funciones en las que mi cuerpo actuaba solo. Estaba poseído. Me acojoné". Llegó a tener un episodio de desconexión tan fuerte que terminó orinándose del miedo. "Salí diciendo que tenía que parar", reconoce. Fue entonces cuando pronunció una de las frases que más resonaron en el programa: "Poner límites no es de flipados, es de tener inteligencia emocional".
Frontera: su última película
Etxeandia estrena Frontera, ambientada en los Pirineos de 1946, donde interpreta a un guardia civil: “No sé por qué me llegan tantos papeles de fascista. No puedo decir que sí a todos, pero tampoco puedo permitirme decir que no siempre”. La película narra la historia de un pueblo que ayudó a judíos que huían de los nazis: Es preciosa y muy necesaria. Habla del miedo al otro. Todos hemos sido víctimas de una guerra alguna vez".
Habló también de Mastodonte, su proyecto como cantante, y de la cantidad de amigos que participan en sus videoclips: "Estoy rodeado de gente a la que admiro: Hugo Silva que es como mi hermano, Blanca Portillo, Aitana Sánchez-Gijón, Emma Suárez… He tenido suerte". Sobre la idea de Henar de que a los actores con éxito les cuesta tener amistades sinceras, Asier fue tajante: "Siempre me he alegrado del éxito de los demás. El pecado capital de la envidia no lo tengo".
El descubrimiento sobre su abuelo
Asier cuenta en la entrevista que le encanta el pasado, investigar sobre sus antepasados. Henar le pregunta el porqué y él contó que es una "afición" que le ha llegado a partir de la muerte de su madre y de su tía. De hecho, se aventuró a decir que él ha vivido "muchas vidas", anteriores a la de ahora.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando contó lo que su amiga Maika descubrió en unos archivos: "Mi abuelo fue detenido por cantar canciones vascas estando ebrio. Y pensé: ¡es que soy yo!". También apareció en documentos acusado de robar chorizos a un guardia civil: "La historia se repite", bromeó.
La charla derivó en la competitividad heredada y en cómo afecta a sus vidas. Asier confesó que fue “fracaso escolar”, mientras Henar aseguró que habría sido “muy buena estudiante” y que le habría odiado en el instituto. Con la sinceridad de Henar ambos se rieron junto al público. En la sección final del programa, el actor tuvo que elegir a alguien para “congelar”: "La gente que te pregunta qué tal estás sin tener tiempo para escucharlo", reivindicó.
La entrevista terminó con un brindis y un abrazo, porque, como recordó Henar, "dicen que Asier da los mejores abrazos del cine español". "Jo… es verdad", admitió ella.