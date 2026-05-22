Felipe González, sobre la imputación de Zapatero: "El auto es muy impresionante, no me lo imagino en ese papel"

El expresidente del Gobierno y e histórico socialista, Felipe González, ha reaccionado este viernes a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "El juez de instrucción es el juez de garantías y el auto es muy impresionante", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en la previa de un acto. "Las medidas son muy medidas", ha señalado apuntando a la gravedad.

Sin embargo, González ha advertido que a pesar de todo, "la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y, además, no lo imagino en ese papel". "Lo siento mucho", ha valorado al respecto. "No coincido en las políticas que ha hecho con este Gobierno actual ni con Venezuela, pero eso no es un obstáculo para que tenga profunda tristeza", ha lamentado.

González, que ha dicho también que él "no representa al PSOE", si no que él es "socialista" ha reaccionado así a la imputación del que fuera presidente del Gobierno de 2004 a 2011, que está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra.

Según el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el expresidente del Gobierno lidera supuestamente "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" y "habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Zapatero y sus hijas, cuya agencia de comunicación, Whathefav S.L., también ha recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 423.779.

Según Calama, el expresidente del Gobierno se apoyaba en una serie de personas para un "reparto de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos". El juez nombra para llevar a cabo ese objetivo a dos personas: Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez.

Martínez es amigo íntimo del expresidente y tanto él como Fajardo habrían hecho de intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano. Además, Julio Martínez a través de una de sus empresas, Análisis Relevante S.L., cobró de Plus Ultra cerca de 460.000 euros por diversos encargos y al mismo tiempo efectuó este una serie de pagos a Zapatero, por una cantidad similar, por supuestas labores de "consultoría". La empresa de Martínez Martínez también contrató a la agencia de comunicación de las hijas del expresidente.

Se da la circunstancia que para la defensa de Zapatero, el expresidente ha elegido a un exalto cargo del gobierno del propio González. Moreno Catena ya se relacionó en su día con el aparato del antiguo PSOE, hasta el punto de que entre 1988 y 1993 fue secretario general técnico y subsecretario del Ministerio del Interior con González. Zapatero declara en principio el día 2 de junio en la Audiencia Nacional por este motivo.