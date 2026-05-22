Ábalos se desmarca del rescate de Plus Ultra y señala desde prisión a Zapatero por interceder a través de Transportes
- El exministro ha hablado desde la cárcel de Soto del Real con 'Mañaneros 360' de TVE
- Ábalos denuncia un "doble rasero" en el PSOE: "A Zapatero se le protege, a mí no me dieron la oportunidad"
El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha desmarcado este viernes del rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado desde prisión, donde se encuentra de manera preventiva por el caso mascarillas, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por interceder a través de cargos del Ministerio.
En declaraciones al programa Mañaneros 360 de TVE desde la cárcel de Soto del Real, Ábalos se ha referido a este asunto una vez conocido el auto de imputación de Zapatero. Al respecto, ha asegurado que "nadie" se dirigió a él para reclamarle el rescate de la aerolínea y que Zapatero le "puenteó".
"El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mi, todo lo contrario, me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea y habla directamente con Pedro Saura", ha afirmado.
Asimismo, el exministro ha señalado que cuando se enteró del rescate, él mismo advirtió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que "no era pertinente", ya que "no era una aerolínea consolidada". "Cuando me enteré me refería al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada. Desconozco si Koldo García intercedió , él actuaba por la calle lateral", ha explicado.
Denuncia "doble rasero" en el PSOE
Por otro lado, Ábalos ha denunciado la existencia de un "doble rasero" en el PSOE, una vez conocida la imputación del expresidente del Gobierno por el caso Plus Ultra, y cómo los socialistas se han referido a este asunto.
"Estoy indignado. Existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad. Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido", ha lamentado.
Nada más conocerse la detención del exasesor ministerial Koldo García, en febrero de 2024, por la trama de presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia, el PSOE pidió a Ábalos que asumiera su responsabilidad política por el caso.
Sin embargo, en aquel entonces el exministro que era diputado por Valencia, mantuvo su escaño y pasó al Grupo Mixto del Congreso y lamentó que su partido no le apoyara.
Tras la decisión de Ábalos de mantenerse en el escaño, el PSOE terminó por abrirle expediente y suspenderle cuatelarmente de militancia. En aquel entonces, el exdirigente socialista aún no había sido imputado en el caso por el que entró en prisión provisional y por el que ha sido juzgado recientemente.