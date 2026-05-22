Ábalos se desmarca del rescate de Plus Ultra y señala desde prisión a Zapatero por interceder a través de Transportes

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha desmarcado este viernes del rescate de la aerolínea Plus Ultra y ha señalado desde prisión, donde se encuentra de manera preventiva por el caso mascarillas, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por interceder a través de cargos del Ministerio.

En declaraciones al programa Mañaneros 360 de TVE desde la cárcel de Soto del Real, Ábalos se ha referido a este asunto una vez conocido el auto de imputación de Zapatero. Al respecto, ha asegurado que "nadie" se dirigió a él para reclamarle el rescate de la aerolínea y que Zapatero le "puenteó".

"El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mi, todo lo contrario, me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea y habla directamente con Pedro Saura", ha afirmado.

Asimismo, el exministro ha señalado que cuando se enteró del rescate, él mismo advirtió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que "no era pertinente", ya que "no era una aerolínea consolidada". "Cuando me enteré me refería al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada. Desconozco si Koldo García intercedió , él actuaba por la calle lateral", ha explicado.