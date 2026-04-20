Felipe González muestra su apoyo a María Corina Machado: "La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este lunes su apoyo a la opositora venezolana y premio Nóbel de la Paz María Corina Machado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, en el que ha resaltado que "la lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología".

"Va por mi respeto y admiración del liderazgo de corina. La lucha por la libertad no tiene color político, sino de convicciones muy profundas, que es la convicción q la democracia es respetar los derechos humanos, el pluralismo democrático y la separación de poderes. Ninguno de eso se ha cumplido en Venezuela ni se cumplen al día de hoy", ha destacado en la presentación del desayuno informativo, protagonizado por la opositora venezolana.

Machado se encuentra en España de visita dentro de su gira europea por diferentes países y en la que se está reuniendo con líderes europeos, aunque ha descartado mantener ningún encuentro con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Además de González, al acto han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y el portavoz del Grupo Municipal del PP, Carlos Izquierdo.

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