Saiz denuncia "obstáculos" de ayuntamientos a la regularización de migrantes: "El PP en su boicot está solo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apelado a la colaboración de todas las administraciones en el proceso extraordinario de regularización de migrantes en el que precisamente este lunes comienza el plazo para pedirla de forma presencial. Entrevistada en La Hora de La 1, Saiz ha denunciado "obstáculos" por parte de Ayuntamientos en este procedimiento en el que ha recordado que es requisito imprescindible solicitar cita previa.

Preguntada por si le preocupa que los ayuntamientos en los que gobierna el PP —que ha mostrado su rechazo a esta medida— puedan poner dificultades, Saiz ha asegurado que el partido de Alberto Núñez Feijóo "en su boicot al procedimiento de regularización está solo, está dando la espalda a miles de ciudadanos, pero también a la Iglesia católica, sectores empresariales" y a más de 900 entidades que "están detrás" de esa Iniciativa Legislativa Popular impulsada con este objetivo, pero "va a seguir adelante".

Saiz ha explicado que en algunos casos las personas solicitantes de la regularización tienen que presentar un informe de vulnerabilidad. En concreto este requisito es necesario para quienes no son solicitantes de protección internacional, quienes no han tenido un contrato de trabajo u ofertas de trabajo, no vayan a emprender o ser autónomos ni engan redes familiares, hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado no lo tienen que presentar.

Ese informe de vulnerabilidad se puede descargar a través de la web y puede ser visado por los servicios sociales, ayuntamientos y entidades colaboradoras en materia de extranjería. En este paso, ha dicho, es necesaria la "colaboración de todas las administraciones" y ha denunciado que están "encontrando obstáculos por ayuntamientos para poner trabas que no se están poniendo al Gobierno sino a ciudadanos que tienen esperanzas".

Está "absolutamente dimensionado" y discurre "con normalidad" Frente a las críticas de quienes creen que el Gobierno no ha puesto suficientes medios para poner en marcha este procedimiento, Saiz ha asegurado que está "absolutamente dimensionado, perfectamente asumible y todo va con normalidad". En este sentido ha dicho que en este procedimiento son "muchas entidades las que han dado un paso adelante para colaborar con el ministerio" y que se han dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidiendo tener encuentros "para apelar a esa colaboración entre administraciones". La "mayor parte de los servidores públicos independientemente del color del Ayuntamiento están funcionando", ha dicho Saiz, que ha puesto como ejemplo cómo este fin de semana en Aragón han visto a funcionarios iban a dar el informe de vulnerabilidad "contraviniendo a quienes decían no lo dieran".