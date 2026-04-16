Comienza el proceso telemático de regularización de migrantes
- En Euskadi se han abierto 23 oficinas de Correos para hacer los trámites
- El Gobierno Vasco critica que no se hayan atendido sus alegaciones
Las diferentes sedes consulares que hay en el País Vasco ven incrementada estos días su carga de trabajo. A las personas que necesitan hacer diferentes trámites administrativos se suman las que se acercan para solicitar la documentación necesaria para el proceso extraordinario de regularización.
Las solicitudes se pueden hacer vía telemática desde este jueves. A partir del día 20, se abre el plazo para hacerlas de forma presencial. En el País Vasco se han abierto 23 oficinas de Correos para presentarlas.
Críticas del Gobierno Vasco
El Gobierno Vasco valora positivamente este proceso puesto en marcha por el Ejecutivo central. Pero critica que no se hayan atendido sus alegaciones. Por ejemplo, valorar el esfuerzo de las personas migrantes que están aprendiendo euskera para facilitar su inserción.
Tampoco entiende que las personas apátridas hayan quedado excluídas del proceso. Asimismo, considera necesario el traspaso de las competencias en materia de migración.
Elaborará una guía de ayuda
Cerca de 26.000 inmigrantes residentes en Euskadi podrán ver regularizada su situación en los próximos meses. El Gobierno Vasco espera tener terminada para este fin de semana una guía de ayuda sobre el proceso, ya publicado en el BOE, que explique de manera sencilla a los interesados qué documentación requieren y a dónde la tienen que llevar.
Y avisa de la aparición de "personas oportunistas" que buscan cobrar por hacer esa gestión, que es gratuita.