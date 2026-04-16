Comienza el proceso telemático de regularización de migrantes

Las diferentes sedes consulares que hay en el País Vasco ven incrementada estos días su carga de trabajo. A las personas que necesitan hacer diferentes trámites administrativos se suman las que se acercan para solicitar la documentación necesaria para el proceso extraordinario de regularización.

Las solicitudes se pueden hacer vía telemática desde este jueves. A partir del día 20, se abre el plazo para hacerlas de forma presencial. En el País Vasco se han abierto 23 oficinas de Correos para presentarlas.

Críticas del Gobierno Vasco El Gobierno Vasco valora positivamente este proceso puesto en marcha por el Ejecutivo central. Pero critica que no se hayan atendido sus alegaciones. Por ejemplo, valorar el esfuerzo de las personas migrantes que están aprendiendo euskera para facilitar su inserción. Tampoco entiende que las personas apátridas hayan quedado excluídas del proceso. Asimismo, considera necesario el traspaso de las competencias en materia de migración.