Este lunes comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes

Este lunes 20 de abril comienza el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes para todos aquellos que previamente hayan solicitado cita en una de las más de 400 oficinas disponibles para iniciar los trámites.

El proceso comenzó el pasado jueves, pero solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

Los lugares habilitados para hacerlo son 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas y cinco oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Si la reserva se realiza a través de la página web haciendo uso del sistema Cl@ve, el beneficiario puede elegir entre las oficinas más cercanas a él, pero si la petición se hace en el teléfono 060 o por un formulario en el mismo portal, se le asigna automáticamente el punto más cercano conforme a sus datos.