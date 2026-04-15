Tres mil inmigrantes se beneficiarán de la regularización en Extremadura

Extremadura es la comunidad donde está previsto un menor volumen de solicitudes de personas migrantes que pretenden regularizar su situación. Según estimaciones de la Fundación Ciudadanía Global, la entidad impulsora de la iniciativa legislativa popular que ha dado origen a esta propuesta, podría afectar a unas tres mil personas, aunque otras organizaciones como la Asociación Migrante Obrera, rebaja la cifra a más de mil quinientas.

El delegado del Gobierno en Extremadura ha informado que los trámites se realizarán de forma presencial a partir del lunes, en las oficinas de la Seguridad Social y de Correos, de Cáceres y Badajoz y en Mérida, en las dependencias de Correos. José Luis Quintana recuerda que estas citas” in situ” son gratuitas y señala que el ejecutivo central va a reforzar estos centros de trabajo de la administración para facilitar el proceso. Para quienes prefieran realizar los trámites de forma telemática, podrán hacerlo a partir de mañana, en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El plazo para realizar todos los trámites por ambas

Este martes el Consejo de Ministro aprobó el Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes y hoy lo publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para poder acceder al proceso excepcional de regularización extraordinaria los requisitos que deberán acreditar los afectados son los siguientes: haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, permanencia de 5 meses en nuestro territorio, un documento de penales y un certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales donde residen.

Desde la Asociación Migrante Obrera de Extremadura, su responsable José Alejandro Peña Muñoz señala que por fin ha llegado un momento muy esperado por un colectivo muy vulnerable. Peña destaca que la regularización va a permitir darles visibilidad y reconocer sus derechos y sus deberes para poder “empezar a cotizar para una pensión, en la seguridad social, para la salud”.

La regularización de inmigrantes va a permitir que sectores como la construcción y el campo, que llevan tiempos advirtiendo sobre la escasez de mano de obra, puedan realizar contrataciones al aumentar la población activa. En el caso de las tareas agrícolas, hoy la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha solicitado al gobierno central un cambio normativo que permita realizar contratos encadenados que ahora no se pueden y que permitiría realizar contrataciones “en varias comunidades y en varias cosechas, empezando por Andalucía y terminando en Extremadura” .

En materia sanitaria, la regularización también le abre las puertas del SES, hasta ahora sólo abiertas al colectivo inmigrante para las urgencias. Esto va a suponer según la consejera de Salud, Sara García Espada, un cambio de paradigma que tendrá impacto dice “en listas de espera, en la atención, en consultas y en todo, más usuarios tendrá impacto en el SES”.