No es una llegada masiva de inmigrantes a España tras el proceso de regularización, son vídeos antiguos

En redes sociales se difunde un montaje de varios vídeos en los que se ve a migrantes llegando a España. Aseguran que se registran después de que el Gobierno haya anunciado el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros. Es falso. El vídeo contiene imágenes que circulan desde hace más de un año, mientras que el anuncio se produjo a finales de enero y el Real Decreto se ha aprobado este martes 14 de abril.

"Tras la decisión del gobierno de izquierda español de Sánchez de regularizar a más de 500.000 migrantes ilegales, las caravanas de migrantes no dejan de llegar", dice en inglés un mensaje de X compartido más de 1.000 veces desde el 13 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 46 segundos formado por cuatro secuencias diferentes: en una aparece una multitud de personas corriendo por una ladera, en la segunda están en el interior de un barco, otros aparecen llegando en una patera y, por último, formando colas en un aeropuerto.

Son vídeos anteriores al anuncio de la regularización extraordinaria

No son grabaciones actuales, circulan en redes desde hace más de un año. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa y hemos detectado que este montaje circula desde el 1 de abril de 2026, pero contiene imágenes que son más antiguas.

Los primeros 9 segundos del vídeo, en los que un grupo de personas corre bajando una ladera, se emitieron en el Telediario de TVE el 15 de septiembre de 2024. Las imágenes se grabaron en la ciudad marroquí de Castillejos, junto a la frontera con Ceuta. Como te contamos en RTVE Noticias, el amplio despligue policial a ambos lados de la frontera evitó una entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma después de un llamamiento por redes sociales.

Entre el minuto 00:22 y 00:27 del vídeo de redes vemos una patera con decenas de personas en una zona costera. Se trata de un cayuco que llegó al puerto de La Restinga, en El Hierro, el 17 de octubre de 2024. El informativo territorial de TVE en Canarias el 18 de octubre emitió una grabación en la que se aprecian las mismas inscripciones en la embarcación y coincide el color de la vestimenta de las personas que van a bordo (minuto 08:17). Encontramos una versión más amplia de estas imágenes compartidas en YouTube por un canal de televisión argentino ese mismo día. La agencia EFE publicó imágenes de esa patera el 17 de octubre (1 y 2) e informó de que un cayuco fue rescatado en aguas cercanas a la isla con 183 personas a bordo. Puedes ver estas similitudes en la siguiente imagen.

A la derecha, vídeo de redes; a la izquierda, misma escena registrada por medios de comunicación VerificaRTVE

El fragmento final del vídeo muestra una cola de migrantes con mochilas y papeles en un aeropuerto. A través de una búsqueda inversa observamos que esa grabación se difundió en la red social TikTok el 11 de junio de 2024 y afirman que son inmigrantes que llegaron al aeropuerto de Tenerife Norte de Canarias. En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes dentro del aeropuerto. Puedes comprobar que la sala es la misma que aparece en el vídeo de redes por el color, la disposición y el número de los mostradores.

En VerificaRTVE hemos desmentido otros contenidos falsos en torno al proceso extraordinario de regularización, que forman parte de una narrativa desinformativa contra las personas migrantes. Hemos aclarado que el proceso extraordinario de regularización de extranjeros no veta a ucranianos y a venezolanos y que la regularización de migrantes exige no tener antecedentes penales.