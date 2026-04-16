El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes
- La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica interpuso este miércoles un recurso
- Varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán la regularización
El Tribunal Supremo ha rechazado este jueves la suspensión urgente del real decreto que facilitará la regularización de medio millón de migrantes, pedida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que desestima la medida cautelarísima de suspensión porque no concurren circunstancias de especial urgencia y, en su lugar, acuerda tramitar este incidente por el procedimiento ordinario, dando un plazo de alegaciones de 10 días al Gobierno a través de la Abogacía del Estado.
Esta asociación interpuso este miércoles un recurso contra el real decreto con "expresa referencia a un proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en España" y pidió su suspensión inmediata "por concurrir circunstancias de especial urgencia".
Varios gobiernos autonómicos del PP recurrirán
Se trata del primer asunto que tramita el Supremo en relación a la regularización de inmigrantes, una vez que varios gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado que recurrirán el real decreto. Lo estudian la Comunidad de Madrid, Baleares, Aragón, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
El Boletín Oficial del Estado publicó este miércoles el real decreto para facilitar esta regularización extraordinaria en unos pocos meses, texto que ha entrado en vigor este jueves, cuando ya se puede empezar a tramitar las solicitudes.
Este jueves la Junta de Castilla y León ha anunciado su intención de recurrir ante la Justicia este real decreto, por entender que este supone un "impacto grave para los intereses de la Comunidad y del conjunto de los ciudadanos", en palabras del portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.