Begoña Gómez pide autorización a Peinado para ir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres

Casi una semana después de que Begoña Gómez entregase su pasaporte por orden del juez Peinado, que le prohibió además viajar al extranjero, la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado al juzgado autorización para viajar a Ankara y Londres.

El abogado de Gomez ha pedido esta autorización para que su defendida viaje entre los días 7 y 10 de julio de 2026. En primer lugar, para un viaje de carácter oficial, acompañando al presidente del Gobierno como parte de la delegación española a la 36.ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del Presidente.

Después, Gómez quiere asistir a la graduación de su hija en Londres, desde donde regresará a nuestro país.

El letrado argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

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