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Begoña Gómez pide autorización a Peinado para ir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres

  • La esposa del Presidente entregó su pasaporte en el juzgado, por orden de Peinado, el pasado miércoles
Juicio oral a Begoña Gómez
Imagen de Begoña Gómez. CRISTINA QUICLER / AFP
RTVE.es

Casi una semana después de que Begoña Gómez entregase su pasaporte por orden del juez Peinado, que le prohibió además viajar al extranjero, la esposa del presidente del Gobierno ha solicitado al juzgado autorización para viajar a Ankara y Londres.

El abogado de Gomez ha pedido esta autorización para que su defendida viaje entre los días 7 y 10 de julio de 2026. En primer lugar, para un viaje de carácter oficial, acompañando al presidente del Gobierno como parte de la delegación española a la 36.ª Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del Presidente.

Después, Gómez quiere asistir a la graduación de su hija en Londres, desde donde regresará a nuestro país.

Begoña Gómez entrega al juez Peinado su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla
Begoña Gómez entrega al juez Peinado su pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla Félix Donate Mazcuñán

El letrado argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

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