Estados Unidos revoca una licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní

Estados Unidos ha revocado este martes una licencia general que autorizaba la venta de petróleo iraní, mientras un funcionario estadounidense advertía que las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz eran "totalmente inaceptables" y tendrían consecuencias tras los ataques a petroleros en esta estratégica vía marítima. Los precios del petróleo subieron más de un 5% tras el anuncio.

El Tesoro de EE.UU. ha declarado que permitirá un periodo de liquidación progresiva hasta el 17 de julio para las transacciones petroleras de Irán que estaban permitidas bajo la licencia ahora revocada. El funcionario estadounidense afirmó que los negociadores siguen trabajando de buena fe de cara a un acuerdo final con Irán, a pesar de la última escalada.

La medida de EE.UU. se produjo después de que tres petroleros informaran haber sido alcanzados por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones en los últimos días, según un informe de la agencia UKMTO, vinculada a la marina británica. No hubo comentarios inmediatos por parte de Teherán, ni ninguna adjudicación de responsabilidad.

El frágil entendimiento entre Washington y Teherán Los ataques y la respuesta de EE.UU. amenazan con desestabilizar un frágil entendimiento diplomático entre Washington y Teherán, aumentando el riesgo de que una mayor retaliación pueda descarrilar las negociaciones sobre un acuerdo más amplio. Otro funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, ha señalado según Reuters que los indicios iniciales apuntaban a que Irán había disparado contra tres buques comerciales. La posible escalada llega en un momento en que ambas partes habían estado trabajando hacia un acuerdo que incluía límites al programa nuclear de Irán y el alivio de algunas sanciones, entre ellas las restricciones a las exportaciones de petróleo. El estrecho de Ormuz, un angosto paso marítimo entre Irán y Omán, es uno de los puntos de control energético más importantes del mundo, por el que pasan cada día aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y grandes volúmenes de envíos de gas natural licuado.