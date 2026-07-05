Fervor religioso y llamamientos a matar a Trump en el segundo día de los funerales por Alí Jameneí en Irán
- Miles de personas rezan por el líder supremo iraní en la mezquita de Mosala
- Los rezos se mezclan con gritos y pancartas en contra de EE.UU. e Israel
Miles de personas rezan con fervor religioso y llaman a la muerte del inquilino de la Casa Blanca, en la mezquita Mosala de Teherán, en el segundo día de los funerales por el líder supremo Alí Jameneí.
Desde primera hora no cabía un alma para despedir al dirigente asesinado por Estados Unidos e Israel. Con banderas rojas ondeando, puños alzados y las consignas de “muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, pero también gritos de "Muerte a Trump", en un ambiente cargado de devoción.
Al rezo dirigido por el ayatolá Jafar Sobhani, de 97 años, han acudido los principales dirigentes de Irán como el presidente, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, o el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi.
También hicieron acto de presencia tres hijos de Jameneí -Masud, Mostafa y Meysam-, pero no asistió su también vástago y sucesor Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde que fue nombrado líder supremo, tras sufrir una desfiguración facial y una lesión grave en una o ambas piernas, según personas cercanas.
El ataúd de Jamenei es exhibido bajo una cubierta de cristal, junto a los féretros de su hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses. Ahora está tapado por una tela azul, durante el rezo, pero luego se descubrirá, según informa la enviada especial de Radio Nacional de España, Aurora Moreno.
Muchos de los asistentes afirman que Jameneí era más importante para ellos que su propia familia y claman venganza. Otros aseguran que Estados Unidos e Israel “deben rendir cuentas” por haber matado a Jameneí junto con cuatro miembros de su familia el 28 de febrero.
El recitador de elegías, el poeta Mohamad Rasuli, no defraudó a los asistentes con sus mensajes contra el líder estadounidense: “El que mató a mi imán, ¿por qué no matarlo?", afirmó. Añade que “es una vergüenza para nosotros si no matamos a tu asesino”.
Los actos fúnebres comenzaron el viernes con un homenaje en la que participaron delegaciones extranjeras, cono los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Arabía Saudí.
Cortejo fúnebre
Este lunes el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la capital iraní para después ser trasladado el martes a la ciudad de Qom.
El miércoles se tienen previstos velorios en Irak y finalmente Jameneí será enterrado el jueves en la ciudad sagrada de Mashad, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.
La República Islámica busca reivindicarse con estos actos públicos multitudinarios, mostrar unidad nacional y continuidad, en medio de un descontento público por la mala situación económica del país.
El alto el fuego ha suspendido la guerra, que dura ya cuatro meses, en virtud de un acuerdo con Washington que, según las autoridades iraníes, reportará a la larga enormes beneficios económicos, en consonancia con lo que describen como una victoria sobre una superpotencia.
Las conversaciones de paz se han interrumpido durante una semana debido a los actos relacionados con el funeral, según Trump.
Las autoridades iraníes planean movilizar a millones de personas para las grandes procesiones en los próximos días, ofreciendo transporte, comida y alojamiento.