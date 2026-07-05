Fervor religioso y llamamientos a matar a Trump en el segundo día de los funerales por Alí Jameneí en Irán

Miles de personas rezan con fervor religioso y llaman a la muerte del inquilino de la Casa Blanca, en la mezquita Mosala de Teherán, en el segundo día de los funerales por el líder supremo Alí Jameneí.

Desde primera hora no cabía un alma para despedir al dirigente asesinado por Estados Unidos e Israel. Con banderas rojas ondeando, puños alzados y las consignas de “muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, pero también gritos de "Muerte a Trump", en un ambiente cargado de devoción.

Al rezo dirigido por el ayatolá Jafar Sobhani, de 97 años, han acudido los principales dirigentes de Irán como el presidente, Masud Pezeshkian; el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, o el comandante de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi.

También hicieron acto de presencia tres hijos de Jameneí -Masud, Mostafa y Meysam-, pero no asistió su también vástago y sucesor Mojtaba, a quien no se ha visto en público desde que fue nombrado líder supremo, tras sufrir una desfiguración facial y una lesión grave en una o ambas piernas, según personas cercanas.

El ataúd de Jamenei es exhibido bajo una cubierta de cristal, junto a los féretros de su hija, su yerno, su nuera y su nieta de 14 meses. Ahora está tapado por una tela azul, durante el rezo, pero luego se descubrirá, según informa la enviada especial de Radio Nacional de España, Aurora Moreno.

Muchos de los asistentes afirman que Jameneí era más importante para ellos que su propia familia y claman venganza. Otros aseguran que Estados Unidos e Israel “deben rendir cuentas” por haber matado a Jameneí junto con cuatro miembros de su familia el 28 de febrero.

El recitador de elegías, el poeta Mohamad Rasuli, no defraudó a los asistentes con sus mensajes contra el líder estadounidense: “El que mató a mi imán, ¿por qué no matarlo?", afirmó. Añade que “es una vergüenza para nosotros si no matamos a tu asesino”.

Los actos fúnebres comenzaron el viernes con un homenaje en la que participaron delegaciones extranjeras, cono los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia, además de representantes de Rusia, China, Irak, Siria, Líbano, Afganistán y Arabía Saudí.