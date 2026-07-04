Brasil - Noruega: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de octavos de final del Mundial 2026

Este domigo 5 de julio desde las 22:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Brasil y Noruega se enfrentan en el partido correspondiente a los octavos de final en el estadio de Nueva York/Nuea Jersey (EEUU). Un duelo con dos nombres propios por encima del resto. Dos killers que están brillando en este Mundial: Vinicius Jr vs Erling Haaland.

Tanto Brasil como Noruega se enfrentan después de pasar con más sufrimiento de lo esperado la ronda de dieciseisavos de final. La 'canarinha' tuvo que tirar de remontar para imponerse a Japón, que se había adelantado por medio de un gol de Kaishu Sano. Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96 de forma agónica.

Por su parte, los vikingos también necesitaron de un gol en los instantes finales, obra de Haaland, para imponerse a Costa de Marfil (2-1). Primero, el joven extremo Antonio Nusa, puso adelante a los escandinavos en el minuto 34. Los africanos lograron el empate en el minuto 74 por medio de Amad Diallo. Y cuando la prórroga parecía ser el destino del encuentro, apareció el goleador del City para marcar de un toque en el 86.

Brasil, con la estadística en contra Podría parecer que Brasil parte como favorita en el encuentro y si contamos la historia a grandes rasgos así debería ser. Ninguna selección suma más mundiales que el gigante sudamericano pero del último, logrado en 2002, ha pasado ya mucho. Y si aterrizamos a los choques previos contra Noruega, Brasil tiene las de perder. Los Vikingos Rojos son los únicos que se han enfrentado a la 'canarinha' más de dos veces y nunca han perdido: fueron cuatro partidos, con dos empates y dos triunfos para Noruega. Los jugadores de Brasil abrazan a Martinelli tras su gol ante Japón en el Mundial 2026Lars Baron / Getty Images vía AFP Tampoco le favorece su estadística particular contra rivales europeos en las eliminatorias mundialistas. Desde que venció a Alemania en la final de 2002, Brasil ha sido eliminado o ha perdido las seis que ha disputado contra equipos del Viejo Continente. Cayó ante Francia (cuartos de final de 2006), Países Bajos (cuartos de final de 2010), Alemania (semifinales de 2014), Países Bajos (partido por el tercer puesto de 2014), Bélgica (cuartos de final de 2018) y Croacia (cuartos de final de 2022). Ancelotti no podrá contar para el partido con el centrocampista Lucas Paquetá, que tiene una lesión en la región posterior del muslo izquierdo sufrida en el partido contra Japón. Paquetá fue sustituido en el descanso por Endrick. Tampoco llegará a tiempo el extremo Raphinha, aunque progresa adecuadamente de un problema físico similar. El seleccionador eligió a Rayan, atacante del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, para sustituir al jugador del Barça tanto contra Escocia como frente a Japón. Sin embargo, Ancelotti cuenta su gran arma en plena forma. Vinicius Jr está dando su nivel más alto con la camiseta amarilla y guiado por el técnico italiano.

Haaland, al acecho Enfrente, surge una Noruega que se está granjeando mucha simpatía en este Mundial. El conjunto dirigido por Solbakken se mueve bien en el caos. La primera fase la solventó terminando segunda por detrás de Francia. Es tan letal en ataque como errática en defensa. Ha marcado 10 goles en este torneo, siendo una de las selecciones con más pólvora, pero también ha encajado 8 tantos. Los jugadores de la selección noruega celebran el gol de la victoria contra Costa de MarfilAFP En defensa, deberá mostrarse más segura para frenar las embestidas brasileñas. Pero en ataque cuenta con un seguro, un arma de destrucción que no necesita mucho para hacer daño. Ese es Haaland, el goleador letal que espera paciente su momento. Lleva ya cinco goles en tres partidos (no jugó contra Francia) en su primer Mundial y le discute a dos campeones del mundo, Leo Messi y Kylian Mbappé, el título de mejor artillero. Contra Costa de Marfil anotó su sexagésimo gol con su selección y se convirtió en el artillero en activo que menos partidos ha necesitado para alcanzar esa cifra. Mbappé precisó 100 apariciones con Francia, Messi 122 con Argentina. A Haaland le ha bastado con 53. Junto a él estará el capitán Martin Ødegaard, que puede convertirse en el primer jugador en dar una asistencia en cada uno de sus primeros cuatro partidos del Mundial.