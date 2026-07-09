EE.UU. deja al menos 14 muertos en Irán y Teherán responde atacando bases militares estadounidenses en el Golfo

Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán durante los dos últimos días, según el último balance difundido este jueves por el Ministerio de Sanidad iraní. "Mientras el alto el fuego estaba en vigor, Estados Unidos lanzó ataques contra cinco provincias de Irán los días 8 y 9 de julio; ataques que, hasta la fecha, han causado 14 muertos y 78 heridos", escribió en la red social X el portavoz del ministerio, Hosein Kermanpour.

La nueva oleada de bombardeos, la segunda consecutiva desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarase roto el acuerdo provisional alcanzado con Teherán, ha desencadenado una nueva escalada regional. Horas después de los ataques estadounidenses, Irán lanzó misiles y drones contra bases militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, mientras Catar elevó temporalmente su nivel de alerta y activó sus defensas antiaéreas.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), las fuerzas estadounidenses atacaron 90 objetivos militares iraníes - diez más que en la jornada anterior - , entre ellos sistemas de defensa aérea, radares, depósitos de misiles y drones, infraestructura logística y capacidades navales desplegadas a lo largo de la costa del estrecho de Ormuz. Washington sostiene que la operación responde a los ataques iraníes contra varios buques mercantes registrados esta semana y busca impedir nuevas amenazas contra la navegación internacional.

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de este miércoles por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social, donde acompañó el mensaje con una imagen falsa del supuesto ataque. El mandatario ya había anticipado durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara que Estados Unidos volvería a golpear "con fuerza" a Irán y dio por terminado el memorando de entendimiento que ambas partes habían firmado el pasado 17 de junio para detener las hostilidades.

Explosiones por todo Irán Las explosiones volvieron a sacudir durante la madrugada varias ciudades del sur iraní. La televisión estatal informó de al menos ocho detonaciones en Bandar Abás, mientras proyectiles impactaron también en Sirik y Jask. La agencia Nournews aseguró que un ataque sobre Bushehr no causó daños en la central nuclear de la ciudad. En Chabahar, la radiotelevisión IRIB informó de que restos de los proyectiles alcanzaron el Hospital Imam Ali, mientras que en Iranshahr murió un bombero tras un ataque contra la base aérea de la ciudad, utilizada parcialmente por la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria. Según Reuters, los bombardeos dejaron además amplias zonas sin suministro eléctrico en varios puntos del litoral sur iraní. La respuesta iraní llegó pocas horas después. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado las bases estadounidenses de Arifjan y Ali al-Salem, en Kuwait, así como las de Juffair y Sheikh Isa, en Baréin, en represalia por las "recientes agresiones" de Washington. El Ministerio de Defensa kuwaití confirmó la interceptación de misiles y drones sobre su espacio aéreo y pidió a la población mantenerse alejada de las zonas donde habían caído restos de los proyectiles. Catar también activó temporalmente sus protocolos de seguridad antes de anunciar que la situación había vuelto a la normalidad. La nueva escalada coincide además con el sexto y último día del funeral de Estado del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el pasado 28 de febrero al comienzo de la guerra. Miles de personas se han congregado durante los últimos días en distintas ciudades iraníes para despedir al líder supremo, cuya muerte marcó un punto de inflexión en el conflicto. Trump aludió a esas ceremonias durante la cumbre de la OTAN al afirmar que las autoridades iraníes estaban "ocupadas con asuntos funerarios" cuando decidieron atacar buques en el estrecho de Ormuz, y justificó por ello la dureza de la respuesta estadounidense. Comparecencia ante los periodistas del presidente norteamericano, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN Alex Brandon Alex Brandon