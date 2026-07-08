Estados Unidos retoma los ataques contra Irán por segundo día consecutivo

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado una nueva serie de ataques contra Irán durante la noche de este miércoles en varias ciudades al sur del país. Esta ofensiva se produce unas horas después de que el presidente Donald Trump declarara que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había "terminado".

El político republicano ha apuntado a que esta nueva ofensiva es una respuesta al bombardeo de buques por parte de la República islámica y que "si vuelve a ocurrir", los ataques serán "mucho peores". Los tambores de guerra empezaron a rugir este 24 horas antes, cuando Arabia Saudí, Catar y la agencia de seguridad marítima británica UKMTO informaron de ataques contra buques mientras cruzaban Ormuz.

Este miércoles, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado que ha lanzado nuevos bombardeos contra Irán con el objetivo de "debilitar la capacidad" de Teherán para atacar buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

La televisión pública iraní ha señalado que se han escuchado ocho explosiones en la ciudad de Bandar Abbás, y que dos proyectiles han impactado tanto en Sirik y como en Jask.

Nournews afirma, por su parte, que el ataque contra la ciudad de Bushehr no causó ningún daño a la central nuclear. En Chabahar, varios cortes de electricidad han venido precedidos con el sonido de una explosión. Según la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la metralla de los proyectiles de los ataques de EE. UU. contra Irán impactó en el Hospital Imam Ali de Chabahar. Todas las localidades desde donde se han informado de explosiones están en la costa.

Fuentes iraníes aseguran que las fuerzas militares del país lanzarán próximamente un ataque contra bases estadounidenses como represalia.

En la noche del martes, dos pescadores iraníes murieron tras los ataques estadounidenses, que alcanzaron a más de 60 embarcaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz. La respuesta iraní fue golpear 85 objetivos estadounidenses en sus bases militares de Baréin y Kuwait.

Un ataque vaticinado El propio Trump anunció previamente en Ankara, en el transcurso de la cumbre de la OTAN, que posiblemente volverían a atacar "con fuerza" a Irán en el transcurso de la noche. "Vamos a golpearlos con fuerza esta noche", había declarado previamente el presidente estadounidense al término de la cumbre de la OTAN en Ankara, al tiempo que aseguró que los nuevos enfrentamientos terminarían "muy rápidamente" y dejó abierta la puerta a continuar las gestiones diplomáticas con Teherán. EE.UU. lanza ataques contra Irán tras acusarlo de agredir barcos comerciales en el estrecho de Ormuz Desde hace semanas, Teherán venía avisando de que el tránsito seguro por el estrecho no está garantizado sin su coordinación, y ha denunciado el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica. Irán advirtió a Estados Unidos sobre esta violación del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, asegurando que tomaría medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional. Esta escalada de violencia ha provocado que los precios del petróleo se eleve un 7% y ha reducido las esperanzas de convertir el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio en un acuerdo de paz permanente que ponga fin a la guerra que inició el 28 de febrero. La ofensiva y la elevación de las tensiones se producen, también, en el quinto día de celebración del funeral de Estado del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el primer día de la guerra contra EE.UU. e Israel, el 28 de febrero. Millones de personas acompañan al féretro de Alí Jameneí en una procesión masiva por las calles de Teherán