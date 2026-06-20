Estados Unidos e Irán, pendientes de negociar este sábado en medio de la frágil tregua en el Líbano

La frágil tregua en el Líbano amenaza con condicionar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras el acuerdo firmado esta semana. A partir de hora se abre un período de dos meses en el que ambos países deben pactar los asuntos más complejos como descongelar los fondos bloqueado a Irán o el programa nuclear. El estrecho de Ormuz ha quedado abierto, pero los petroleros mantienen restricciones de movimiento a la espera de que la zona sea desminada.

El enviado de EE.UU., Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajan a Suiza para negociar los detalles del acuerdo de paz, según cuenta el medio estadounidense Axios.

Los viajes tienen lugar horas después de que Israel y Hezbolá acordaran un alto el fuego en el Líbano que no está siendo respetado. Además, este viernes Washington y Teherán cancelaron la ronda de diálogo prevista en Suiza.

En este contexto, Witkoff se dirige a Suiza para reunirse con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que ya se encuentra allí, según informa Axios. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, tiene previsto llegar este sábado, según fuentes de este medio de comunicación estadounidense.

A pesar de estas informaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghei, ha anunciado que el ministro Araghchi se reunirá este sábado en Teherán con el titular de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su viaje oficial a la República Islámica, según recoge la agencia ISNA.

01.13 min EE.UU. e Irán suspenden las conversaciones en Suiza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista ese medio Axios, ha defendido su gestión de la guerra con Irán. Asegura que prolongar los bombardeos seguiría poniendo en riesgo a la economía.

"La única manera de ser más duro es si me quedo allí dos o tres semanas más y sigo bombardeando sin parar, si estoy en lo cierto. ¿Pero qué conseguiríamos con eso? El estrecho de Ormuz no se abriría. La gran diferencia es que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Nunca van a tener un arma nuclear", ha dicho el presidente de Estados Unidos.